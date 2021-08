PEGGIO DI UN FILM HORROR - UNA BANDA DI 20 RAPINATORI HA PRESO IN OSTAGGIO ALMENO 10 PERSONE E LE STA USANDO COME SCUDO UMANO, NELLA CITTÀ DI ARACATUBA, IN BRASILE: LEGATE AI TETTI E AI COFANI DELLE AUTO, IN FUGA CON IL BOTTINO - I CRIMINALI SONO ENTRATI IN AZIONE A MEZZANOTTE: HANNO BLOCCATO LE STRADE E SONO SCAPPATI DISSEMINANDO LA CITTA' DI BOMBE A INFRAROSSI - IL BILANCIO PER ORA E' DI TRE VITTIME E QUATTRO FERITI, MA DEGLI OSTAGGI NON SI SA PIU' NULLA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Megarapina in Brasile: a mezzanotte, circa 20 rapinatori, armati di mitra, bombe e droni, hanno fatto irruzione in tre banche nel centro di Aracatuba, città a 290 miglia da San Paolo.

I criminali hanno attaccato in contemporanea il quartier generale della polizia locale e bloccato le strade della città utilizzando auto incendiate per impedire l’arrivo di rinforzi dall’esterno. Poi hanno preso alcuni ostaggi per la strada, e minacciandoli con la pistola li usati come scudi umani: prima a piedi, poi legandoli sul cofano e sul tetto delle loro auto.

Nei video che stanno circolando si vedono uomini armati camminare dietro agli ostaggi e posizionare bombe a infrarossi lungo il percorso per impedire alla polizia di seguirli. Il bilancio per adesso parla di tre vittime, due civili e un rapinatore, mentre due persone sono state arrestate. Altre quattro sono rimasti feriti, tra cui un ciclista di 25 anni che ha fatto esplodere accidentalmente una delle bombe mentre passava.

Il destino della maggior parte degli ostaggi, compresi quelli legati ai veicoli, non è chiaro. Una donna ha raccontato di essere stata rapita e ha detto ai giornalisti di essere fuggita correndo in un hotel vicino. Parlando con G1 dopo il raid di lunedì, la donna ha detto: «Stavamo tornando da una festa. Hanno fermato la macchina e... mi hanno buttato a terra, ci hanno buttato su un camion, ci hanno rapito. Abbiamo pregato tutto il tempo. Ci hanno fermato alla banca, mi hanno puntato più volte la pistola in faccia. Ho dovuto implorare per la mia vita, chiedere aiuto. Dovevo scappare, altrimenti mi avrebbero ucciso».

«Ho implorato per la mia vita, hanno visto che non avevo nessuna arma. Grazie a Dio sono riuscita a scappare, sono entrata in un albergo. Erano pesantemente armati. Mi hanno puntato R15, AK 47 in faccia».

Da allora l'intera città è stata messa in isolamento e la polizia ha avvertito i residenti delle bombe e di restare in casa.

Il raid è iniziato con il sabotaggio delle strade: i criminali hanno dirottato e bruciato almeno quattro veicoli. Uno è stato collocato fuori dalla sede della polizia militare locale – e ha intrappolato gli ufficiali all'interno - mentre altri due sono stati piazzati sulla strada principale.

I rapinatori si sono poi trasferiti nel centro della città, dove un quarto veicolo bruciato è stato scaricato vicino a una serie di banche, e hanno colpito le filiali del Banco do Brasil, del Banco Safra e della Caixa Econômica, prelevando somme di denaro finora sconosciute.

È stato allora che hanno iniziato a prendere ostaggi, tenendo le persone sotto tiro prima di legarle all'esterno dei loro veicoli.

Il sindaco di Araçatuba, Dilador Borges, ha affermato che la polizia è stata costretta a fare un passo indietro per paura di causare vittime civili.

«La polizia non può attaccare, non può affrontarli perché ci sono troppe vite in linea», ha detto a Band TV. Da allora le forze di sicurezza hanno ripreso il controllo del centro della città, ma non è chiaro quale sia il destino degli ostaggi, né quanti siano (nei filmati se ne vedono almeno dieci).

