PEGGIO DI UN FILM – L’ATTORE AMERICANO HAGEN MILLS HA PROVATO A UCCIDERE L’EX FIDANZATA E DOPO SI È TOLTO LA VITA CON UN COLPO DI PISTOLA ALLA TESTA: IL 29ENNE HA FATTO IRRUZIONE A CASA DELLA MAMMA DELL’EX IN KENTUCKY DOVE LA RAGAZZA ERA CON LA FIGLIA DI 4 ANNI E HA FATTO FUOCO PRIMA DI…

Da "www.ilmessaggero.it"

hagen mills e erica price 5

Hollywood sotto choc per un tentato omicidio e suicidio che ha visto protagonista un attore americano, Hagen Mills, che ha sparato alla sua compagna Erica Price per poi suicidarsi: Mills, noto per le sue apparizioni nelle quattro stagioni della serie Baskets, aveva solo 29 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato dalla polizia dopo la segnalazione di una sparatoria a Mayfield, in Kentucky.

Lunedì scorso Mills aveva raggiunto la casa della madre della compagna Erica, dove quest'ultima si trovava con la loro figlioletta di 4 anni: l'attore è entrato in casa e ha sparato alla compagna ferendola gravemente, per poi rivolgere la pistola contro se stesso e suicidarsi con un colpo alla testa. Erica è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita: attualmente si trova in ospedale in condizioni stabili.

