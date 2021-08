PEGGIO DEL JUNK FOOD SOLO CHI LO ADORA – IN AUSTRALIA LA FOTO DEL CONTO DI UN CLIENTE DI MCDONALDS È DIVENTATA VIRALE: UN UOMO HA ORDINATO 300 HAMBURGER, 39 CONFEZIONI DA 20 NUGGETS, 69 PORZIONI DI PATATINE FRITTE E PIÙ DI 100 DRINK, SPENDENDO 3.400 DOLLARI AUSTRALIANI (CIRCA 2.000 EURO) – NON SODDISFATTO DELLA QUANTITÀ DEL CIBO, IL CLIENTE HA ANCHE AGGIUNTO…

Se siete molto affamati, una visita da McDonald's può rivelarsi davvero molto pericolosa: improvvisamente, davanti a voi, i menu offrono ogni ben di Dio tra nuggets, patatine di svariati tipi, e ogni sorta di hamburger ripieno di ghiottonerie.

Dunque i commessi non dovrebbero stupirsi se vedono persone particolarmente affamate che si lasciano andare a "maxi ordinazioni", dopotutto il bello dei fast food è che sono anche abbastanza economici.

Ma questo è un caso del tutto particolare, come ha svelato un commesso australiano che ha mostrato su Facebook un conto da record.

Già, perché l'acquirente in questione è riuscito a superare i 2mila euro ordinando più di 300 hamburger, divisi tra 70 Angus Clubhouse e 29 McFamily Boxes, 39 confezioni da 20 McNuggets ciascuna, e poi 69 porzioni di patatine fritte e molto altro ancora.

Finito? Macché, come racconta il Mirror mancano le bevande: nell'ordinazione sono finiti più di 100 drink, dato che bisogna pur bere qualcosa mentre si pasteggia. C'è stato tempo anche per aggiungere una dimenticanza, poco dopo: un cheeseburger singolo e una Vanilla Coke piccola, probabilmente come "digestivo".

Il maxi-conto è stato condiviso su Facebook: in totale, l'affamato acquirente ha speso 3400 dollari autstraliani, cioè più di 2mila euro.

I commentatori si sono sbizzarriti: "Sarei fuggito all'istante se avessi visto questo ordine". Oppure: "Ci vorrà solo una piccola attesa per avere tutto, aspettate dietro l'angolo". E anche: "Ma è legale?". Oppure: "Ammiro l'audacia nella richiesta finale di quel singolo cheeseburger".

