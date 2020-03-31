(ANSA) - In Spagna si registra un notevole balzo anche nel numero di contagi da coronavirus, quasi dieci mila in un giorno, dopo cinque giorni di rallentamento. I casi aggiornati sono 94.197, rispetto agli 85.195 registrati ieri.
PEGGIO DI NOI - IN SPAGNA QUASI 10.000 CONTAGI IN PIÙ IN 24 ORE, DOPO CINQUE GIORNI DI RALLENTAMENTO - I CASI DI PERSONE POSITIVE SONO 94.197…-
(ANSA) - In Spagna si registra un notevole balzo anche nel numero di contagi da coronavirus, quasi dieci mila in un giorno, dopo cinque giorni di rallentamento. I casi aggiornati sono 94.197, rispetto agli 85.195 registrati ieri.
LA RICETTA DI TREMONTI - UN PIANO BASATO SULL’EMISSIONE DI TITOLI PUBBLICI A LUNGHISSIMA SCADENZA, CON RENDIMENTI MODERATI, MA SICURI E FISSI, GARANTITO DAL SOTTOSTANTE PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA (PER CUI CON UN REGIME SPECIALE, ANCHE URBANISTICO), TITOLI ASSISTITI, COME IN UN TEMPO CHE È STATO FELICE, DA QUESTA FORMULA: ''ESENTI DA OGNI IMPOSTA PRESENTE E FUTURA''. SE FUNZIONA, PUÒ ESSERE LA BASE NON SOLO PER EVITARE IL PEGGIO, MA ANCHE PER ANDARE VERSO IL MEGLIO, PER ENTRARE NELL’EPOCA NUOVA
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
IL DISASTRO DELLE MASCHERINE PROSEGUE - LA MERDOSA BUROCRAZIA ITALIANA E I BLOCCHI DEI PAESI ''AMICI'' IMPEDISCONO DI AVERE I 90 MILIONI AL MESE CHE SERVONO SOLO PER IL PERSONALE SANITARIO. COME FAREMO QUANDO SERVIRANNO PER TUTTI I CITTADINI? - SPENDENDO QUALCHE MILIONE IN PIÙ AL MOMENTO GIUSTO E OGGI CENTINAIA DI VITE SAREBBERO STATE SALVATE