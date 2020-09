I PEGGIORI NEMICI DI TRUMP? I SUOI SOSTENITORI - TENSIONI DURANTE UNA PROTESTA ANTIRAZZISTA A NEW YORK: UN'AUTO È STATA LANCIATA SULLA FOLLA E HA TRAVOLTO ALCUNI MANIFESTANTI DI "BLACK LIVES MATTER "CHE SI ERANO RIUNITI A TIMES SQUARE PER PROTESTARE PER LA MORTE DI DANIEL PRUDE – ALLA GUIDA C’ERA UN SOSTENITORE DI TRUMP CHE POCO PRIMA AVEVA PARTECIPATO A UNA CONTRO-PROTESTA DI “KEEP AMERICA GREAT”… - VIDEO

DAGONEWS

auto sui manifestanti blm a times square a new york 3

Tensioni durante una protesta antirazzista a New York: un'auto è stata lanciata sulla folla e ha travolto alcuni manifestanti nella centralissima Times Square dove decine di persone del movimento Black Lives Matter si erano riunite per protestare per la morte di Daniel Prude, un uomo di colore di 41 anni che è stato soffocato mentre era in custodia della polizia.

auto sui manifestanti blm a times square a new york 5

A guidare la berlina è stato un sostenitore di Trump che poco prima aveva partecipato alla contro-protesta “Keep America Great”. Tra le due fazioni c’era stato uno scambio acceso, ma la polizia si era frapposta per dividere i manifestanti. È stata smentita la notizia che alla guida della macchina ci fosse un poliziotto.

manifestazione blm a times square auto sui manifestanti blm a times square a new york 4 daniel prude auto sui manifestanti blm a times square a new york 1 omicidio di daniel prude manifestanti keep america great 2 manifestanti keep america great 1

auto sui manifestanti blm a times square a new york 2