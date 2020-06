I PEGGIORI NEMICI DI TRUMP? I SUOI SUPPORTER – A FRANKLINVILLE, IN NEW JERSEY, DUE FRATELLI SI SONO MESSI A IMITARE LA MORTE DI GEORGE FLOYD PER ‘ACCOGLIERE’ IL CORTEO DI ‘BLACK LIVES MATTER’ – JIM E JOE DE MARCO HANNO ADDOBBATO CASA E AUTO CON MANIFESTI PRO-TRUMP, POI UNO SI È DISTESO A TERRA MENTRE L’ALTRO GLI PREMEVA IL GINOCCHIO SUL COLLO. PER COMPLETARE IL QUADRETTO: UNO LAVORA PER IL DIPARTIMENTO PENITENZIARIO (ED È STATO SOSPESO) – VIDEO

Da www.globalist.it

jim e joe de marco imitano la morte di george floyd 4

Un video girato da alcuni manifestanti americani per Black Lives Matter a Franklinville, New Jersey, mostra alcuni sostenitori di Trump, la cui casa è proprio sulla strada dove passa il corteo, imitare la morte di George Floyd: un uomo è disteso per terra mentre un altro preme un ginocchio sul suo collo.

jim e joe de marco imitano la morte di george floyd

Gli uomini, che hanno addobbato la casa e la macchina con manifesti pro-Trump e con uno che recita 'All Lives Matter', 'Tutte le vite valgono', il contro-slogan usato dai trumpiani per delegittimare la protesta degli afroamericani accusandoli - incredibile - di essere razzisti verso i bianchi, gridano anche insulti ai passanti che rispondono con gli slogan del movimento Black Lives Matter.

il post della amministrazione penitenziaria su jim e joe di marco

Roberto Saviano, su Instagram, ha condiviso il video accompagnandolo con queste parole: "Quel ginocchio che va a strozzare è per molti sostenitori di Trump una sintesi della loro pratica politica, di come vogliono il mondo. Pensate a queste immagini quando i populisti in Usa e anche nella nostra Italia si nascondono dietro finte parole di democrazia, un trucco pronto a disfarsi appena le vicende mostrano la loro reale forma autoritaria".

