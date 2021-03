PELATI DA GUSTARE - NELLA CLASSIFICA DEI CALVI PIÙ SEXY DEL MONDO, IL PRINCIPE WILLIAM METTE KO I DIVI DI HOLLYWOOD (MA CHI L'HA SCELTO?): L’EREDE AL TRONO È IN VETTA, AL SECONDO POSTO DI MIKE TYSON. SUL PODIO ANCHE JASON STATHAM, STAR DI "FAST & FURIOUS". POI PITBULL, MICHAEL JORDAN, FLOYD MAYWEATHER, JOHN TRAVOLTA – SE PERDETE IL PELO, NON DISPERATE: GLI UOMINI PELATI HANNO PIÙ CARISMA DEI LORO COETANEI CON CHIOMA...

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

«La bellezza del futuro sarà calva», diceva Gabriele D' Annunzio. La vanità di allora, oggi suona quasi come una profezia. Gli uomini calvi piacciono. Molto, a giudicare da studi e ricerche. Classifiche costruite a suon di like e sondaggi consacrano i più belli e sexy della scena internazionale. Una ricerca effettuata in Rete da Longevita, compagnia che si occupa di trapianto di capelli, i cui risultati sono stati diffusi da Sun e Independent, ha incoronato - è proprio il caso di dirlo - come calvo più sexy del mondo il principe William, 38 anni, che ha perso ben presto le sue folte ciocche dorate, tanto che perfino il fratello Harry, scherzando con un reduce, dichiarò che era «calvo da quando aveva dodici anni».

MILIONI DI LIKE Decisamente non un problema ma un' attrattiva, stando ai molti, anzi moltissimi, giudizi positivi. Sono ben 17,6 i milioni di menzioni come sexy corsi sul web, tra blog, pagine e via dicendo.

Una bella consolazione, visto che lo scorso anno, nella classifica degli uomini più sexy del mondo stilata da People, aveva perso il titolo di reale più sexy, superato proprio dal fratello Harry. E soprattutto una vittoria dai numeri imponenti. William è sul podio ben distanziato dagli altri candidati. Al secondo posto, infatti, si è posizionato Mike Tyson, 54 anni, con soli 8,8 milioni di menzioni come sexy, attraente o hot. A Jason Statham, 53 anni, star di Fast & Furious, il terzo posto con 7,4 milioni di risultati. Poi, Pitbull, Michael Jordan, Floyd Mayweather, John Travolta.

E ancora, Bruce Willis, che, in passato, aveva benedetto la sua calvizie, commentando: «La perdita dei capelli è il modo che ha Dio per dirmi che sono umano». Tra i primi dieci pure The Rock e Vin Diesel. Nella graduatoria più ampia è entrato anche Vladimir Putin, lontano dal podio, con 2,2 milioni di menzioni, ma comunque più in alto di Patrick Stewart, con 1,1 milioni. La classifica appassiona. I fan sostengono i loro campioni. E i candidati stanno al gioco.

The Rock, scherzando, ha chiesto un nuovo conteggio dei voti. E Stanley Tucci, escluso dalla top ten - con le proteste di più ammiratrici - ha rilanciato la sfida sulla sua pagina Instagram, pubblicando un collage di foto di calvi sexy, in cui ha collocato la propria immagine tra quelle dei votati, aggiungendo Tilda Swinton, calva per esigenze di copione, e pure Ryan Reynolds, con la sua folta capigliatura.

La classifica ha fatto il giro del mondo, consolando molti tra quanti hanno perso - o stanno perdendo - i capelli. I calvi piacciono. Sempre più. Anche in Italia, dove tra i sex symbol, non a caso, figura Luca Zingaretti. Basta cercare in Rete per scoprirlo.

Secondo un recente studio dell' University of Pennsylvania, gli uomini pelati apparirebbero più carismatici dei loro coetanei con una folta capigliatura. E attenzione, per testare i gusti, sono state usate foto delle medesime persone con e senza capelli. Non solo.

Stando a una ricerca della Saarland University, in Germania, la calvizie, con il passare degli anni, sarebbe associata a maggiore intelligenza. E da ricerche della Barry University in Florida è emerso che i calvi sembrerebbero più protettivi.

IL FASCINO C' è anche chi della caduta dei capelli ha fatto metro di una maggiore passionalità. L' infondatezza della tesi è stata scientificamente dimostrata ma giudizio - o pregiudizio - continuano ad essere diffusi. La questione, ormai forse bisognerebbe dire il fascino, non è di pochi. Ed è senza confini. Secondo una mappatura pubblicata dall' Istituto Helvetico Sanders, il fenomeno sarebbe particolarmente evidente in Repubblica Ceca, Spagna e Germania. L' Italia sarebbe al settimo posto.

