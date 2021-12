8 dic 2021 18:51

PELÉ È DI NUOVO IN OSPEDALE – “O REI” È RICOVERATO ALL’OSPEDALE ALBERT EINSTEIN DI SAN PAOLO: SI DOVRÀ SOTTOPORRE A UN NUOVO CICLO DI CURE DOPO L’OPERAZIONE DI SETTEMBRE PER UN TUMORE AL COLON – I MEDICI: “È IN CONDIZIONI STABILI, SARÀ DIMESSO TRA QUALCHE GIORNO”