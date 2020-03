DA PELLE D’OCA - UN RACCAPRICCIANTE ALBUM FOTOGRAFICO REALIZZATO CON LA PELLE DELLE VITTIME DI UN CAMPO DI STERMINIO NAZISTA È STATO TROVATO IN UN MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO IN POLONIA - GLI ESPERTI CHE HANNO ANALIZZATO LA COPERTINA E LA RILEGATURA DELL'ALBUM AFFERMANO CHE È PROBABILE CHE LA PELLE TATUATA SIA DI UN PRIGIONIERO DEL CAMPO DI BUCHENWALD NOTO PER… - VIDEO

Un raccapricciante album fotografico della Seconda Guerra Mondiale realizzato con la pelle delle vittime di un campo di sterminio nazista è stato trovato in un mercatino dell'antiquariato in Polonia.

L'album è stato consegnato al personale del Museo di Auschwitz dopo che l'acquirente ha notato che la copertina aveva “un tatuaggio, capelli umani ed emanava un cattivo odore". Gli esperti del museo hanno ora analizzato la copertina e la rilegatura dell'album e affermano che è probabile che la pelle provenga da un detenuto assassinato nel campo di concentramento di Buchenwald, in Germania.

Aggiunsero che era "senza dubbio la prova di un crimine contro l'umanità”. Istituito nel 1937 come primo campo di concentramento di Hitler, Buchenwald acquisì notorietà per le sue esecuzioni, gli esperimenti, le condizioni bestiali e la depravazione delle sue guardie. Tra queste c'era Ilse Koch, nota ai detenuti come "Cagna di Buchenwald": moglie del comandante del campo Karl-Otto Koch, la donna faceva assassinare i prigionieri con tatuaggi interessanti per usare la pelle come paralumi, libri, album, copritavoli e pollici che venivano adoperati come interruttori della luce.

Testimoni affermano che aiutava il dottore nazista Erich Wagner che collezionava pelle umana nel campo per la sua tesi di dottorato: delle 100 pelli raccolte da Wagner, molte furono trasformate in articoli da regalo. Dopo essere stato catturato dalle truppe americane alla fine della guerra, fuggì e continuò a praticare come medico in Germania con uno pseudonimo fino alla sua cattura nel 1958. Si suicidò un anno dopo.

