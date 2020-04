2 apr 2020 10:13

IL PELO CI TIRA – LA CHIUSURA DEI BARBIERI HA MESSO IN CRISI MILIONI DI UOMINI ALLE PRESE CON SPUNTATINE DI BARBA E CAPELLI – MA NIENTE PAURA: ARRIVANO I CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER MANTENERSI IN ORDINE – CHI VUOLE PUÒ DARE UNA SPUNTATINA AI CAPELLI OGNI DUE SETTIMANE PER NON PERDERE LA “FORMA” OPPURE LASCIATE CRESCERE TUTTO: DI SICURO TORNERÀ DI MODA IL…