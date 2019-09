UN PELO DI TROPPO – IL SALVATAGGIO DELLA PICCOLA ELLIE, IL CANE RITROVATO NELLA CASA IN NEBRASKA INSIEME AL PADRONE CHE ERA MORTO: LA CUCCIOLA ERA INTRAPPOLATA SOTTO QUATTRO CHILI DI PELLICCIA PUZZOLENTE, FECI E SPORCIZIA, NON RIUSCIVA A CAMMINARE ED ERA IMMOBILIZZATA – DOPO ESSERE STATA LIBERATA, HA PERSO QUASI METÀ DEL SUO PESO CORPOREO E…

Noemi Penna per "www.lastampa.it"

il cane ellie 7

Completamente intrappolata in una palla di pelo, sporcizia e feci. E' così che Ellie è stata ritrovata in casa sua, dopo mesi di incuria. Il suo proprietario era morto e lei è stata ritrovata intrappolata in quella che era la loro casa dalle persone inviate per ripulire l'appartamento. Nessuno sapeva che l'anziano aveva un cane. E la piccola è stata trasportata d'urgenza al Nebraska Humane Society in un borsone.

il cane ellie 8

Ellie non poteva muoversi, figuriamoci camminare. E stava soffrendo molto. Quindi è stata sedata e intubata, e in tre - armati di forbici e rasoio - hanno iniziato a liberarla dalla sua prigione di pelo, senza avere idea di cosa avrebbero trovato là sotto.

In un'ora la squadra ha rimosso quattro chili di pelliccia puzzolente, riportando alla luce il piccolo corpicino di Ellie. Fortunatamente la prigione in cui era intrappolata non aveva compromesso il flusso sanguigno dei suoi arti, ma aveva una zampa con una ferita infetta, artrite, perdita muscolare e bisogno di un'operazione all'ernia, di cure dentistiche e antibiotici.

il cane ellie 5

E cinque ore dopo, ripresa finalmente dall'anestesia, non è riuscita subito a camminare: inciampava, proprio come chi è rimasto immobile per lungo tempo. Ma nulla di irreversibile, si trattava solo del primo passo per tornare a rifiorire.

il cane ellie 2

Con in passare dei giorni Ellie è diventata più forte. In due settimana è tornata ad esplorare il mondo, uscendo dal suo guscio e pronta ad apprezzare tutto quello che la vita ha ancora da offrirgli. Grazie all'intervento ha peso quasi metà del suo peso corporeo. Un carico in eccesso che l'avrebbe presto portata alla morte.

il cane ellie 3 il cane ellie 6 il cane ellie 1