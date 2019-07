16 lug 2019 17:30

A PELO DI TURISTA - ASPETTANDO LO SKIANTO, È DIVENTATA UNA ATTRAZIONE L’AEROPORTO DELL’ISOLA GRECA DI SKIATHOS DOVE GLI AEREI ATTERRANNO PASSANDO MOLTO VICINO ALLE PERSONE CHE SI APPOSTANO PER SCATTARE FOTO – NON MANCANO I PERICOLI: IN PASSATO DIVERSE PERSONE SONO RIMASTE FERITE, SPAZZATE VIA DALLO SPOSTAMENTO D’ARIA…(VIDEO)