PENCE, PRIMA DI SPARARE – GLI ASSALTATORI DEL CONGRESSO IL 6 GENNAIO POTEVANO RUBARE LA VALIGETTA CON I CODICI NUCLEARI A MIKE PENCE? SONO ARRIVATI MOLTO VICINI AL VICE DI TRUMP, MA PER OTTENERLA AVREBBERO DOVUTO UCCIDERE TUTTI GLI AGENTI DI SCORTA. INOLTRE, ANCHE VOLENDO, NON AVREBBERO POTUTO LANCIARE NESSUN ATTACCO NUCLEARE, PERCHÉ…

Anna Lombardi per “la Repubblica”

MIKE PENCE, LA MOGLIE KAREN E LA FIGLIA DURANTE L'ASSALTO AL CONGRESSO USA

Quando lo scorso 6 gennaio l'allora vicepresidente Mike Pence fu portato via dal Congresso degli Stati Uniti, aveva con sé anche la "football", la valigetta coi codici per lanciare attacchi nucleari. E solo grazie ai video mostrati nei giorni scorsi in Senato dai democratici, come prova d'accusa contro Donald Trump, ci si è resi conto di quanto i rivoltosi fossero arrivati vicino all'ex numero due della Casa Bianca: e dunque all'ufficiale dei servizi segreti con la celebre borsa nera.

la valigetta nucleare del presidente usa

La prospettiva che i codici finissero nelle mani dei ribelli era sfuggita perfino al Pentagono. Ma non agli scienziati atomici, che per primi via Twitter hanno isolato fotogrammi del video l'uomo col prezioso fardello. I fanatici trumpiani non avrebbero potuto lanciare nessun attacco nucleare nemmeno se fossero venuti in possesso dei codici. Ma nella "football" c'è comunque l'equipaggiamento per decriptarli e impartire ordini al comando militare del Pentagono, insieme alla lista delle opzioni di lancio.

la bandiera confederale al congresso

«Difficilmente i rivoltosi sarebbero riusciti ad averla, a meno di non uccidere tutti gli agenti di scorta al vicepresidente. Ma il rischio di spargimenti di sangue sarebbe stato concreto. Il responsabile della valigetta è autorizzato a sparare per difenderla» twitta Stephen Schwartz, direttore del Nuclear Weapons Cost Study Project della Brookings Institution.

chuck schumer scappa durante l assalto del congresso

Lo sconcerto non riguarda solo il rischio di vedere la valigetta nucleare finire in mani estranee. E lo riassume meglio di tutti, sempre via Twitter, Vipin Narang del Massachusetts Institute of Technology: «A sconvolgermi non è stato solo vedere la valigetta nera a rischio. Quanto il fatto che l'uomo con la sola autorità di lanciare attacchi atomici sul resto del mondo avesse incitato la folla ad occupare l'edificio del Congresso».

donald trump con la valigetta nucleare chuck schumer scappa durante l assalto al congresso supporter trump assalto al congresso mike e karen pence all inaugurazione di biden supporter trump assalto al congresso mitt romney scappa durante l assalto al congresso supporter trump assalto al congresso sostenitori di trump – assalto al congresso i supporter di trump invadono il congresso 8 I membri del Congresso in fuga i supporter di trump invadono il congresso 3 ashli babbitt uccisa durante l invasione del congresso da parte dei supporter di trump supporter di trump assaltano il congresso supporter trump assalto al congresso SUPPORTER DI TRUMP FANNO IRRUZIONE DENTRO IL CONGRESSO 2 - SPARATORIA DONALD TRUMP NUCLEARE