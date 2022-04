UN PENE ALL'IMPROVVISO - MOMENTO ESILARANTE AL TG SPAGNOLO TELEDIARIO 1: DURANTE UN COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON L’AEROPORTO DI PALMA DE MAIORCA DUE RAGAZZE HANNO FATTO IRRUZIONE DIETRO IL GIORNALISTA CON UN ENORME FALLO GONFIABILE IN BRACCIO – L’INVIATO NON SI È ACCORTO DELL’INGOMBRANTE PRESENZA ALLE SUE SPALLE E… VIDEO

DAGONEWS

Momento esilarante in diretta a Telediario 1, tg spagnolo che, inavvertitamente ha mandato in onda l’immagine di un fallo gonfiabile gigante. La scena è stata ripresa all’aeroporto di Palma de Maiorca durante il collegamento con il giornalista Lluis Mestres.

L’inviato era all’hub per parlare del grande numero di turisti che sta arrivando sull’isola quando alle sue spalle hanno fatto irruzione una ragazza e una sua amica che teneva in braccio un fallo gonfiabile gigante. Le due sembrano tranquille e il giornalista non si è accorto di nulla, ma ovviamente l’immagine ha scatenato l’ilarità del pubblico e dei social: «Chissà dove sono andate a far festa con il loro ingombrante amico».

fallo gonfiabile in diretta al tg spagnolo 4 fallo gonfiabile in diretta al tg spagnolo 5 fallo gonfiabile in diretta al tg spagnolo 2