PENE, AMORE E SACRESTIA - DON DANIELE FREGONESE, EX PARROCO ATTIVO DA DIVERSI ANNI NEL COMUNE DI SPRESIANO, IN PROVINCIA DI TREVISO, HA DECISO DI RINUNCIARE AL SACERDOZIO DOPO ESSERSI INNAMORATO DI UNA PARROCCHIANA - L'AMORE TRA I DUE E' NATO FREQUENTANDO UN GRUPPO SCOUT DOPO DIVERSI INCONTRI, GITE E VIAGGI INSIEME - E IL SINDACO COGLIE LA PALLA AL BALZO CHIEDENDO DI RIVEDERE LA REGOLA DEL CELIBATO PER I PRETI: "E' MEGLIO APRIRE A NUOVE STRADE E AVERE UN SALDO PRESIDIO DI FEDE NEL TERRITORIO"