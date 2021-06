PENE DA GALERA - IL SUO CAPO VUOLE VIOLENTARLA, LEI GLI TAGLIA IL CAZZO - IN SPAGNA UNA BARISTA HA REAGITO COSI' ALL'ENNESIMO TENTATIVO DI AGGRESSIONE SESSUALE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL LOCALE - LUI E' FINITO IN OSPEDALE, I MEDICI PROVERANNO A RIATTACCARGLI IL MEMBRO - AD ASPETTARLO FUORI, PERO', CI SARA' LA POLIZIA...

Dagotraduzione dal DailyMail

Una barista è stata arrestata dalla polizia per aver tagliato il pene del suo capo. La donna sostiene di aver agito per legittima difesa perché vittima di un’aggressione sessuale. È successo in un bar di Sant Andreu de la Barca, vicino Barcellona in Spagna, verso la mezzanotte di martedì.

A chiamare la polizia è stata la donna stessa, mentre l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale nel tentativo di riparare al danno. Secondo la testimonianza della barista, una trentenne originaria del Bangladesh, il suo capo la molestava da mesi costringendola a rapporti non consenzienti fino a quando ha deciso di reagire.

Il proprietario del bar potrebbe essere arrestato non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.

