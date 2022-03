IL PENE TI DA' IL PANE - LA STORIA DI JESS E MIKE MILLER, INGLESI, SPOSATI, CON DUE FIGLI PICCOLI, CHE PER VIVERE SCOPANO SU PORNHUB E ONLYFANS! BARBARA COSTA: “LO FANNO A CASA E SI FILMANO NELLA LORO CAMERA DA LETTO, IN CUCINA, IN BAGNO, E TASSATIVAMENTE LA MATTINA, QUANDO I BAMBINI SONO A SCUOLA, FINO ALLE TRE DEL POMERIGGIO, QUANDO LI VANNO A RIPRENDERE. HANNO RIVELATO DI AVER GUADAGNATO: 500 MILA STERLINE. TRE ANNI FA, PRIMA DI METTERE SUL WEB, PER SOLDI, LA LORO INTIMITÀ, LUI COME ISTRUTTORE IN PALESTRA E LEI COME ESTETISTA PART-TIME METTEVANO INSIEME 2.000 STERLINE AL MESE…” - FOTO

Barbara Costa per Dagospia

Hai visto i Miller? Ma come, i Miller chi!? Loro, Jess e Mike, quelli inglesi, quelli sposati, che hanno due figli piccoli, e sai che fanno per vivere? Sc*pano su PornHub e OnlyFans! Lo fanno a casa e si filmano nella loro camera da letto, in cucina, in bagno, e tassativamente la mattina, quando i bambini sono a scuola, fino alle tre del pomeriggio, quando li vanno a riprendere.

Di recente hanno rivelato quanto in pornate tra le pareti domestiche hanno guadagnato: 500.000 sterline, e senti che ci hanno fatto: si sono comprati due auto, una Mercedes e una Fiat 500, una cucina nuova (che gli serve "anche" da set), e il resto lo hanno investito. Pensi abbiano fatto male? Che vi sia qualcosa di sbagliato? Jess e Mike ti aprono le loro tasche e ti dicono che loro, tre anni fa, prima di mettere sul web, per soldi, la loro intimità, erano la stessa coppia di oggi, e che però lui come istruttore in palestra e lei come estetista part-time mettevano insieme 2.000 sterline al mese. Jess è categorica: prima andavano al supermercato per la spesa e dovevano stare attenti ai prezzi, inseguendo le offerte: oggi, col porno, mettono in carrello tutti i capricci che vogliono.

Jess e Mike sono due ragazzi di 32 e 33 anni, stanno insieme da 9 anni, sposati da 7. Si sono conosciuti alla palestra di Mike, dove Jess andava ad allenarsi. Mike ci ha messo qualche mese a invitarla ad uscire ma, da quel primo appuntamento, e da quel primo bacio in macchina, si son messi insieme e mai più lasciati.

È stato in viaggio di nozze, nelle "puntate" che hanno fatto nei sexy-shop di Amsterdam, che hanno cominciato a sperimentare giochi alternativi a letto. Sempre rigorosamente a due. Jess, già madre di una figlia frutto di una precedente relazione, ha messo al mondo con Mike un altro figlio. In Inghilterra l’industria del porno dà da mangiare a 100.000 persone, ma le coppie tali anche nella vita che vi lavorano sono una nicchia, ed è questo che Mike ha capito al volo appena ha visto quanto quel primo amatorial messo in rete, girato con Jess con lo smartphone, saliva in views.

Dopo un anno di porno postati, ma precisamente quando codesti video hanno cominciato a fruttare e bene e mensilmente, Jess e Mike hanno lasciato i loro lavori "normali" per dedicarsi solo al porno: non ne sono pentiti né pensano di tornare indietro, o a smettere “in base all’opinione di qualcun altro”. Oltre a fruire di social che permettono del porno una autonoma monetizzazione, Jess e Mike usano TikTok per farsi promozione.

È stato TikTok a "costringerli" a informare la loro figlia maggiore – che ha 11 anni – del vero lavoro che fanno: insegnanti e genitori dei compagni di scuola della ragazzina "sanno", li vedono (perché Jess e Mike, a differenza di altri porno amatorial, non fanno uso di maschere o affini sotterfugi per nascondere i loro visi mentre si riprendono).

Sono questi genitori che fanno girare tali video in chat, e che malignano la per loro immoralità di Jess e Mike. Ma Jess e Mike sono stati attenti e bravi a parlare con la loro bambina, che non solo non ha reagito male davanti alla verità, ma “ci ha risposto che fino a che siamo felici e ci amiamo e amiamo lei e il suo fratellino, non è affatto un problema”. Jess ha interrogato le altre mamme sull’antipatia che esse serbano nei suoi confronti: “Mi hanno detto che sono interdette per ciò che faccio e mostro: loro "accontentano" i loro mariti al massimo una volta al mese!”.

Jess e Mike non compiono atti sessuali davanti ai loro figli. Loro lavorano quando i figli non sono in casa, non hanno nulla di cui vergognarsi come non ne hanno le e i pornostar che pornano sui set, e a casa hanno prole. Tuttavia le malelingue non le fermi, e infatti ecco come i parenti di Jess e Mike sono venuti a sapere che fanno porno: tramite mail anonime, con allegati espliciti foto e video, a loro "opportunamente" inviati.

Se Jess e Mike contano sul sostegno delle loro rispettive famiglie – tranne un membro, una donna, che li biasima vietando loro di avvicinarsi a lei e ai suoi figli, donna con cui Jess e Mike hanno rotto ogni legame – è Rose, la mamma di Jess, la loro prima fan. La signora Rose è acuta e allegra lo dice: lei fa uso di porno, lei vede il porno (“e chi afferma il contrario stai sicuro che mente!”), e lei è fiera che sua figlia sia una pornoattrice. Rose ripone in Jess piena fiducia, ed è contraria a una cosa sola: che Jess faccia sesso con altri uomini oltre Mike. Mamma Rose confessa che persino del genero non "regge" la visione di proprio tutte le performance che mette in atto con e sulla sua Jess (e chissà se la signora è al corrente delle strampalate richieste di feticisti delle ascelle di Jess, i quali, per ascellari video girati su richiesta, sganciano belle somme).

Jess compiace sua madre: lei stessa non ha intenzione di darsi a threesome o a orge con altri uomini: “Io non voglio nessuno che non sia Mike”, dice Jess, “e qualora Mike mi lasciasse, non potrei innamorarmi di nessun altro uomo, ma forse di una donna sì”. E infatti i Miller sono in cerca di varie lei, da mettere in mezzo a loro per visioni porno più corpose e piccantine…

