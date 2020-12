3 dic 2020 12:22

PENSA LA FACCIA DEI NEONAZISTI: SI RITROVANO UN HITLER NERO! - IN NAMIBIA È STATO ELETTO AMMINISTRATORE DEL DISTRETTO ELETTORALE DI OMPUNDJA IL SIGNOR...ADOLF HITLER - NON SI TRATTA DEL "FUHRER" MA DI UN PAFFUTO SOCIALISTA AFRICANO – L’UNICA COSA CHE LO ACCOMUNA AL DITTATORE NAZISTA È IL CONSENSO: È STATO ELETTO CON L’84,88% DEI VOTI – “MIO PADRE MI HA CHIAMATO COSÌ IN ONORE DI QUEST’UOMO, MA NON SIGNIFICA CHE STO LOTTANDO PER IL DOMINIO DEL MONDO…” (CHISSA' CHE IDEE AVEVA IL PADRE...)