E PENSARE CHE DA NOI NON POSSIAMO PORTARCI NEANCHE UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA – SE VOLATE CON "QATAR AIRWAYS" SAPPIATE CHE POTETE PORTARE CON VOI UN FALCO! LA COMPAGNIA AEREA LI CONSIDERA NORMALI PASSEGGERI, ASSEGNANDO LORO POSTI SIA IN CLASSE BUSINESS CHE ECONOMICA. LA SPIEGAZIONE STA NEL CORANO: LA FALCONERIA È L’UNICO SPORT CITATO E PER QUESTO I MUSULMANI LO CONSIDERANO “HALAL”, CIOÈ PERMESSO...

falchi in aereo 4

Sintesi dell’articolo di Giordano Stabile per “Specchio – La Stampa”, pubblicata da “La Verità”

La compagnia aerea del Qatar fa viaggiare in cabina i falchi come normali passeggeri. Ne ammette 6 in classe economica mentre non ci sono limiti di numero in business. Invece Emirates, Etihad Airways e Royal Jordanian fanno salire a bordo soltanto falchi con passaporto regolare (un documento che registra data e luogo di nascita, razza, vaccinazioni) e posto a sedere riservato. La falconeria è l'unico sport citato nel Corano e quello considerato più «halal» (cioè puro) dai musulmani, ed è l'orgoglio nazionale delle monarchie petrolifere.

falchi in aereo 1 falchi in aereo 6 falchi in aereo 7 falchi in aereo 2 falchi in aereo 5 falchi in aereo 3