PENSATECI BENE QUANDO LASCIATE SOLI I VOSTRI FIGLI – IN CINA UN BAMBINO HA FATTO LA PIPÌ A LETTO MANDANDO IN CORTOCIRCUITO LA COPERTA TERMICA: È IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI PER LE USTIONI – IN BRASILE UNA MAMMA STAVA LAVANDO IL PAVIMENTO, SI È ALLONTANATA UN MOMENTO E IL FIGLIO È ANNEGATO NEL SECCHIO DELL’ACQUA…

1 - FA LA PIPÌ A LETTO E LA COPERTA TERMICA VA IN CORTOCIRCUITO: BIMBO DI UN ANNO USTIONATO GRAVE

Da www.leggo.it

Un bambino si è gravemente ustionato dopo aver bagnato il letto dotato di coperta termica. Il bimbo di un anno era stato messo dai genitori a dormire sopra una coperta termica, per farlo stare al caldo, ma nel sonno ha fatto la pipì e bagnando il dispositivo ha avviato un cortocircuito che ha surriscaldato la coperta fino a causargli brutte ustioni sulle sue gambe.

Il piccolo è stato portato d'urgenza al più vicino ospedale pediatrico dopo che i suoi genitori, sbalorditi, lo hanno trovato con i segni delle bruciature. I medici dell'ospedale pediatrico di Xi'an, nella provincia cinese dello Shaanxi, hanno curato le ustioni e hanno affermato che, sebbene gravi, non sono state riscontrate altre condizioni o lesioni e il bambino è attualmente in condizioni stabili.

La mamma ha affermato di aver dimenticato di mettere il pannolino al figlio e ha spiegato inoltre che l'uso della coperta termica era dovuto al fatto che in casa non possiedono un riscaldamento centralizzato e temevano potesse soffrire il freddo nel sonno. Non è comunque il primo caso in Cina, soprattutto nelle aree rurali dove si fatica ad avere case completamente riscaldate. Sebbene siano errori commessi a fin di bene, i medici hanno rinnovato l'invito ai genitori a non usare coperte elettrice con i bambini piccoli e soprattutto a non tenerle accese per lunghi periodi mentre i bimbi dormo.

2 - MAMMA PULISCE IL PAVIMENTO, IL FIGLIO DI UN ANNO ANNEGA NEL SECCHIO D'ACQUA

Da www.leggo.it

La mamma si allontana per aprire la porta di casa e il figlio affoga nel secchio di acqua con cui stava lavando il pavimento. Il piccolo Joao Miguel sarebbe caduto a capofitto nel secchio di acqua che la mamma stava usando per lavare il pavimento dopo che la donna si era recata per pochi minuti a parlare con suo nipote al cancello principale.

La tragedia è avvenuta un mese prima del primo compleanno di Joao nella loro casa nella città di Cariacica, in Brasile, come riporta la stampa locale. La donna stava pulendo casa mentre il bambino giocava. Si è allontanata per pochi minuti e quando è rientrata ha visto il piccolo con la testa dentro il secchio e ha immediatamente provato a salvarlo.

La donna e la sorella hanno iniziato a chiedere aiuto e hanno chiamato i soccorsi, rendendosi conto che il piccolo, di cui non si conosce l'età, erano molto gravi. I sanitari giunti sul posto però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ora la polizia sta portando avanti le indagini, ma non si esclude il coinvolgimento della mamma