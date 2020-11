PENSAVATE AVESSIMO TOCCATO IL FONDO CON I COMMISSARI DELLA SANITÀ CALABRESE? VI SBAGLIAVATE: GUARDATE IL VIDEO DI GIUSEPPE TIANI, SEGRETARIO NAZIONALE DEL SINDACATO DI POLIZIA SIAP E PRESIDENTE DI “INNOVAPUGLIA”, CHE SI PRESENTA CON UN AMULETO ANTI-COVID IN AUDIZIONE ALLA CAMERA – “È UN MICROPURIFICATORE D’ARIA CHE GENERA DEI CATIONI CHE INIBISCONO IL VIRUS. COSTA 50 EURO”. MEJO DI WANNA MARCHI!

"Wanna Marchi": Perché Giuseppe Tiani, presidente di InnovaPuglia e segretario Nazionale del Siap, sindacato di polizia, ha presentato ieri durante un'audizione alla Camera un ciondolo anti-Covid di "tecnologia israeliana" del costo di 50 euro pic.twitter.com/YtZ7JxAg5o — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 10, 2020

Da www.leggo.it

giuseppe tiani

Un amuleto anti-Covid, un ‘micropurificatore d’aria’, capace di generare «dei cationi che inibiscono qualsiasi virus di segno positivo»: un aggeggio addirittura «di tecnologia israeliana», che consentirebbe di «combattere il virus con la tecnologia». Non è una proposta inventata di qualche programma satirico, ma una proposta vera da parte del segretario nazionale del sindacato di polizia Siap, Giuseppe Tiani, che peraltro è anche presidente di InnovaPuglia, agenzia della Regione che gestisce gli appalti.

giuseppe tiani in audizione alla camera con l amuleto anti covid 5

Tiani, in audizione alla commissione Affari Costituzionali della Camera, ha presentato il piccolo oggetto, adatto secondo lui per consentire a sanitari e forze dell’ordine di «fare più serenamente il loro lavoro». «Si tratta di un neutralizzatore di batteri, ci sono elementi di concretezza su cui lavorare», dice, forse ignaro del fatto che virus e batteri non siano esattamente la stessa cosa.

GIUSEPPE TIANI

Su Twitter il video è diventato rapidamente virale, con Tiani paragonato addirittura a Wanna Marchi, per via dei toni un po’ da televendita del suo intervento. «Costa 50 euro», afferma, in videoconferenza. Resta da vedere se ci sarà qualcuno che lo comprerà, Tiani a parte. (qui il video completo dal sito della Camera, l'intervento di Tiani è al minuto 120 circa)

giuseppe tiani in audizione alla camera con l amuleto anti covid 2 giuseppe tiani in audizione alla camera con l amuleto anti covid giuseppe tiani in audizione alla camera con l amuleto anti covid 1