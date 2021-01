PENSI DI AVERE UNA RELAZIONE TOSSICA CON UN NARCISISTA? TRACEY COX RIVELA QUALI SONO I CAMPANELLI D’ALLARME CHE DOVREBBERO FARTI FUGGIRE DA UNA STORIA CON UNA PERSONA DALL’ "IO SMISURATO": I NARCISISTI MANIPOLANO LA REALTÀ E SONO DIFFICILMENTE FEDELI. SMINUISCONO TUTTO QUELLO CHE FAI PER SENTIRSI MIGLIORI E NON SI OCCUPANO DEI TUOI SENTIMENTI. E QUANDO PROVERAI A LASCIARLI SCOPRIRAI QUANTO POSSONO ESSERE CATTIVI…

narcisismo

Pensi che il tuo partner sia un narcisista, ma non ne sei sicuro? Tracey Cox rivela quali sono gli otto campanelli d’allarme che dovrebbero farti fuggire a gambe levate.

Parlano solo di se stessi e non sono interessati a te

Questo è il marchio di fabbrica del narcisismo. Se è semplicemente qualcuno che si mette in mostra, sarà imbarazzato se glielo farai notare. Il narcisista, invece, reagirà infuriandosi. Dovresti trovarlo infinitamente affascinante. Metterlo in discussione lo farà arrabbiare.

presa in giro di kanye il rapper narciso

Occhio alle attenzioni

Le relazioni con i narcisisti possono sembrare (e sono) troppo belle per essere vere all'inizio: ti riempiono di attenzioni, regali e complimenti. Se qualcuno si presenta in questo modo, troppo presto, non è mai un buon segno. Soprattutto se quello che fanno è accompagnato dall’autocompiacimento.

Quando li deludi, reagiscono in modo eccessivo

Questo di solito è il primo vero campanello d'allarme: quando la persona rivela improvvisamente un lato oscuro. Improvvisamente sarà furioso per qualcosa di banale. Oppure si trasformerà in una persona fredda e spietata, stranamente priva di emozioni.

me generation su time

Non si scusano mai

Queste persone rompono costantemente le promesse, sono notoriamente inaffidabili e spesso infrangono le regole. Lockdown? Isolamento? Questo vale per altre persone, non per loro.

Un'altra caratteristica fondamentale: sminuire

Niente di quello che fai o dici sarà mai abbastanza buono. Il cibo che mangi, i vestiti che indossi, gli amici che hai, le cose che guardi - sceglieranno tutto loro. I narcisisti denigrano gli altri per sentirsi superiori.

Mentono su tutto

Queste persone manipolano la verità per convincerti di quanto siano veramente brillanti. Se li sorprendi, distorcono le tue parole e distorcono la realtà per confonderti.

i social fanno emergere il nostro nasrcisismo

Non si preoccupano dei tuoi sentimenti

I narcisisti non fanno caso ai sentimenti, a meno che non siano i propri. Non riescono a empatizzare, anche se spieghi molto dettagliatamente perché sei arrabbiato. I veri narcisisti hanno pochi o nessun amico di lunga data. Si attaccano alle persone che percepiscono come utili o speciali per breve tempo, ma li mollano quando scoprono che hanno dei difetti o (Dio non voglia) osano vederne qualcuno dei loro.

Combatteranno per impedirti di lasciarli

A nessuno piace essere scaricato, ma i narcisisti prendono il rifiuto ancora più sul personale.

caravaggio narciso esp

Per questo motivo faranno tutto il possibile per impedirtelo. La persona che inizialmente ti ha incantato, ricompare. Dicono tutte le cose giuste, ti convincono che ti apprezzano davvero. E funziona... per un po'. Fino a quando il ciclo tossico ricomincia.

Se capiscono che sei serio e la relazione è davvero finita, va fuori di testa. Pensavi che fossero cattivi prima? Non hai ancora visto niente.

Parlano male di te con gli amici. Ti trollano sui social media. Diffondono brutte dicerie. Provano a uscire con la tua migliore amica. Qualsiasi cosa per farti sembrare sbagliato e ripristinare la loro "reputazione".

Non sono fedeli e non si impegnano

E aspetta, c'è di più. Non solo ti mettono in ridicolo, ti criticano e insistono perché vivi di brandelli di attenzione e affetto: mentre loro si aspettano che tu rimanga fedele, loro non lo sono.

Ai narcisisti non piace impegnarsi perché sono costantemente alla ricerca di qualcuno che potrebbe essere una “preda” migliore.

narcisista

E dunque? Svegliati, non si può curare un narcisista! È raro che un narcisista ammetterà di avere un problema. Sono perfetti, dopotutto, sei tu che hai il problema di non rendertene conto!

narcisista moderno