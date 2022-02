PERCHE' AMAZON STA SPINGENDO PER LEGALIZZARE LA MARIJUANA NEGLI STATI UNITI? - BEZOS PRECISA: ''NO, NON "CI SONO PIANI PER VENDERE CANNABIS MA CI SIAMO RESI CONTO CHE ERA UN OSTACOLO ALLA NOSTRA CAPACITA' DI ASSUMERE DIPENDENTI, SOPRATTUTTO DI COLORE" - COSI', PER LA PRIMA VOLTA APPOGGERA' UN DISEGNO DI LEGGE REPUBBLICANO VOLTO A ELIMINARE ALCUNI REATI LEGATI AL "FUMO"...

Dagotraduzione da The Philadelphia Inquirer

DIPENDENTI AMAZON

Amazon sta incanalando la sua influenza a Washington per raccogliere supporto bipartisan per una causa improbabile: legalizzare la marijuana.

Come riportato da Forbes, martedì la società ha approvato la legislazione della rappresentante statunitense Nancy Mace (R., SC) per porre fine al divieto federale sull'erba. È la prima volta che Amazon sostiene un disegno di legge guidato dal Partito Repubblicano sulla questione. In questo modo, Amazon sta organizzando una campagna inaspettata che, in caso di successo, potrebbe rendere più facile per il gigante dell'e-commerce espandere la propria forza lavoro mentre è in corso una grande ondata di assunzioni.

DIPENDENTI AMAZON

Lo scorso anno il gigante della tecnologia si è espresso a favore degli sforzi di legalizzazione e da allora ha fatto pressioni sia pubblicamente che privatamente per altre proposte guidate dai democratici che come quella di Mace rimuoverebbero la marijuana dall'elenco delle sostanze controllate del governo federale (Jeff Bezos, che ha fondato Amazon, possiede il Washington Post).

DIPENDENTI AMAZON

Ora il colosso della tecnologia sta nuovamente manifestando la sua forza politica per radunare i legislatori dietro al disegno di legge, che secondo Amazon potrebbe ampliare il progetto allentando i requisiti dei test antidroga e aiutare con la fidelizzazione dei dipendenti.

«Questo non è un problema di cui Amazon si occuperebbe normalmente», ha detto Brian Huseman, vicepresidente delle politiche pubbliche di Amazon, durante un'intervista.

DIPENDENTI AMAZON

Legalizzare l'erba potrebbe anche aprire le porte a un nuovo mercato redditizio per il rivenditore online. Ma Huseman ha spiegato che Amazon non è interessata a vendere erba. «Non ci sono piani per vendere cannabis e non è per questo che lo stiamo facendo o siamo coinvolti in questo dibattito», ha detto.

Invece, l'obiettivo della pressione è rimuovere gli ostacoli alle assunzioni, che hanno avuto un impatto sproporzionato sulle persone di colore da quanto riscontrato da Amazon: «Ci siamo resi conto che era un ostacolo alla nostra capacità di assumere dipendenti», ha affermato.

DIPENDENTI AMAZON

Nei piani c’è l'approvazione di due progetti di legge guidati separatamente dal leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer (D., NY) e dal rappresentante Jerry Nadler (D., NY) e ognuno di questi è volto ad eliminare alcune fattispecie di reati legati alla marijuana, oltre che a rimuovere il divieto federale.

Nella seconda metà dello scorso anno, il gigante della tecnologia ha anche sfruttato i suoi lobbisti interni per lavorare su entrambi i progetti di legge, secondo i documenti di divulgazione esaminati dal Washington Post.

Ma l'ultimo sostegno di Amazon è particolarmente degno di nota, visto l’autore del disegno di legge: Mace, ex presidente della campagna elettorale per l'ex presidente Donald Trump che ora sostiene che la legalizzazione dell'erba è pro-business, è favorevole agli stati e si dice anti-grande governo.

DIPENDENTI AMAZON

Mace ha detto che avere l'approvazione di Amazon è molto. «Avere Amazon che ci appoggia a questo livello così presto dà a questo tipo di riforma un grande slancio per il futuro», ha affermato.

L'argomento di Mace potrebbe trovare consenso presso altri repubblicani con una mentalità economica, in particolare con le grandi società come Amazon che sostengono lo sforzo.

Ed è un caso che Amazon potrebbe ora presentare direttamente ai colleghi di Mace. «Stiamo parlando con membri di entrambi i partiti, compresi i repubblicani, del motivo per cui riteniamo che questa sia la cosa giusta da fare, soprattutto dal punto di vista di un importante datore di lavoro e cosa significhi per la nostra attività e per i nostri dipendenti ampliare la base», ha detto Huseman.

DIPENDENTI AMAZON

Martedì, in un'intervista, Mace ha affermato che è fondamentale che le aziende grandi e piccole riconoscano “le ramificazioni dei divieti sulla cannabis ... e che danno è che il governo federale si intrometta con la legge statale e questo tipo di riforme».

Tuttavia, non tutti i sostenitori della legalizzazione sono convinti che Amazon sia un vero alleato. «Sono profondamente scettico sul fatto che le lobby di Amazon non stiano spingendo per una mossa egoistica per monopolizzare un altro mercato, bloccando potenzialmente gli imprenditori neri e latini da un settore emergente», ha affermato la senatrice statunitense Elizabeth Warren (D., Mass).

DIPENDENTI AMAZON

Ma sia Mace che Huseman hanno detto che sperano di alimentare il sostegno bipartisan. «Uno dei motivi per cui siamo stati particolarmente entusiasti del disegno di legge della deputata Mace è che mostra che c'è un sostegno bipartisan per questo problema, e pensiamo che questo sia un problema su cui entrambe le parti possono essere d'accordo», ha detto Huseman.

Mace concorda. «Non c'è modo in cui possiamo deloberare questo tipo di legislazione... a livello federale, se non abbiamo repubblicani e democratici che si uniscono e ci lavorano, se non abbiamo imprese, grandi e piccole, che stanno arrivando insieme e ci lavorano su», ha detto.

La sede di Amazon a Seattle

«Speriamo e pensiamo che altri grandi datori di lavoro in questo paese dovrebbero prendere la stessa posizione che stiamo assumendo su questo, che dovrebbero anche usare le loro risorse per fare pressioni per la legalizzazione federale e l'espunzione», ha detto Huseman. «È la cosa giusta da fare».

L'approvazione di Amazon non è priva di rischi politici, data la ferma opposizione di alcuni repubblicani alla legalizzazione. A novembre, il presidente del Partito Repubblicano della Carolina del Sud ha rimproverato il disegno di legge di Mace, affermando che «inequivocabilmente, il Partito Repubblicano della Carolina del Sud è contrario a qualsiasi tentativo di legalizzare, depenalizzare l'uso di sostanze controllate, e questo include questo disegno di legge». Mace è della Carolina del Sud.

Consegne Amazon

Ma la prospettiva di un contraccolpo non sta dissuadendo Amazon. «Pensiamo che questa politica sia la politica giusta, giusta per il Paese, giusta per i nostri dipendenti, giusta per i lavoratori, quindi spingeremo e lavoreremo su cose che riteniamo siano una buona politica, e questa è una di quelle», ha detto Huseman.

Addetto alle consegne Amazon