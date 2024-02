PERCHE' ANDREA CRIPPA, NEL CONFERMARE LA STORIA CON ANNA FALCHI, CI HA TENUTO A RASSICURARE GLI ELETTORI SUL FATTO DI NON ESSERE GAY? - ASSIA NEUMANN DAYAN SI CUCINA IL LEGHISTA: “DIRE 'È EVIDENTE CHE SONO ETEROSESSUALE E SPERO CHE NON DIVENTI UN PROBLEMA' E' UN MANIFESTO PROGRAMMATICO CHE SEMBRA PIÙ SINTOMATICO DELLA VOGLIA DI FARE GLI SPIRITOSI AD OGNI COSTO, VERA GRANDE TRAGEDIA DELLA MODERNITÀ" - SENZA CONSIDERARE CHE SUONA SEMPRE MALE UNA EXCUSATIO NON PETITA...

ANDREA CRIPPA CONFERMA LA RELAZIONE CON ANNA FALCHI A RADIO LIBERTA

Estratto dell’articolo di Assia Neumann Dayan per "la Stampa"

IL BACIO TRA IL LEGHISTA ANDREA CRIPPA E ANNA FALCHI - FOTO DIVA E DONNA

[…]Il giornale Diva e Donna ha pubblicato le foto del bacio in auto tra Crippa e Falchi, titolando: «Anna Falchi: clamoroso, ha un nuovo uomo che è il vice di Salvini». È chiaro a tutti che quella famosa è lei, lui non solo non ha un nome, ma nemmeno il cognome: deve essere il contrappasso di tutte quelle donne che sui giornali vengono chiamate solo per nome anche se fanno le astrofisiche. Lo star system italiano ha una panchina cortissima, quindi per allungare un po' la rosa ci sono voluti i politici sulle riviste patinate.

ANDREA CRIPPA - ANNA FALCHI - FOTO DIVA E DONNA

Andrea Crippa, rintracciato telefonicamente da Radio Libertà di Giovanni Sallusti, tra una risata e una risata, ha parlato della relazione con Anna Falchi.

Crippa conferma la veridicità delle inequivocabili foto, ride, dice che è in un periodo molto felice della sua vita, ride, dice che se son rose fioriranno, ride, e siamo sinceramente tutti contenti per la coppia. Poi però risponde, ridendo, a una domanda che nessuno gli ha fatto: «È evidente che sono eterosessuale e spero che non diventi un problema». Questo manifesto programmatico di Crippa mi sembra più sintomatico della voglia di fare gli spiritosi ad ogni costo, vera grande tragedia della modernità, che di altro.

andrea crippa salvini

Se Crippa poi può indicarci chi mai è stato offeso o ha avuto problemi in quanto eterosessuale siamo pronti ad ascoltarlo. Giovanni Sallusti, lucido professionista, ha più chiaro di Crippa quali siano le vere domande del Paese reale; quindi, gli dice che per la sua eterosessualità sarà sicuramente attenzionato dal politicamente corretto, ma la cosa che gli preme chiedergli è se sia diventato laziale. Crippa non ride più. Il tono si fa grave: «Sai, di certe cose bisogna fare di necessità virtù, e quindi forza Lazio sempre». Aggiunge che «fin da bambino ho portato addosso i colori bianco celesti»: so cosa significhi essere laziali in zona Milano e Brianza, capisco l'eventuale trauma vissuto dal vicesegretario della Lega.

anna falchi

Va bene la battuta che non fa ridere, va bene l'invidia sociale, va bene tutto, ma se cambi squadra gli italiani non ti votano. Dubito che il Pd possa approfittarne, ma non si sa mai. Giovanni Sallusti si professa scettico sulla lazialità, ma più che altro si professa invidioso. «Le foto sono oggettive, io confermo, e lo faccio con un briciolo di orgoglio» dice Crippa, pensando probabilmente che sia una cosa elegante parlare di una donna come se fosse un oggetto di scena. Il 2023 è stato un anno tremendo per i matrimoni: Ilary Blasi e Francesco Totti, Tiziano Ferro e Victor Allen, Britney Spears e quello che aveva sposato, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: riprendiamoci la favola, sperando che Crippa non passi dei guai per la sua eterosessualità.

