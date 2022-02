PERCHE' IL CORPO DI JOHN MCAFEE E' ANCORA IN UN OBITORIO SPAGNOLO? - SONO PASSATI SETTE MESI DA QUANDO IL MAGNATE DELLA TECNOLOGIA SI E' UCCISO IN CARCERE, MA LA SALMA NON SI E' ANCORA MOSSA, SECONDO ALCUNI PERCHE' UN GIUDICE STA INDAGANDO SULLE CAUSE DELLA MORTE, MA LA VICENDA E' AVVOLTA NEL MISTERO - UNA VOLTA OTTENUTO IL VIA LIBERA, IN OGNI CASO, BISOGNERA' DECIDERE A CHI DESTINARLA: NE HANNO CHIESTO IL RILASCIO SIA LA FIGLIA CHE L'EX MOGLIE PERCHE'...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Sette mesi dopo il suo suicidio in prigione, il corpo del magnate della tecnologia John McAfee è ancora detenuto in un obitorio spagnolo. È stato anche riferito che sua figlia e la sua ex moglie stanno litigando in tribunale per il cadavere, una causa in corso da quando McAfee è stato trovato impiccato in una cella spagnola il 23 giugno dello scorso anno, ore dopo l'approvazione della sua estradizione negli Stati Uniti.

Nel frattempo, sta per essere pubblicato un libro che descrive in dettaglio gli exploit quasi fantastici di McAfee in giro il mondo nei suoi ultimi anni, anche se i suoi contenuti sono stati pesantemente negati dalla sua famiglia.

Secondo MarketWatch, a coloro che erano più vicini a McAfee - che una volta valeva 100 milioni di dollari - non è chiaro perché il suo corpo non sia stato ancora rilasciato.

Si ritiene che il suo corpo sia trattenuto a Barcellona o nelle sue vicinanze mentre un giudice spagnolo continua a condurre un'indagine sulla causa della morte.

Mentre in alcuni paesi le indagini sulla causa della morte sono condotte e determinate dai coroner, in Spagna le denunce di morte sono emesse nell'ambito di un sistema giudiziario presieduto da un giudice.

Ma come è successo così spesso con McAfee prima di morire, la situazione rimane avvolta nel mistero, con MarketWatch che afferma di non aver ricevuto risposta dal tribunale spagnolo quando è stato contattato.

Secondo quanto riferito, due gruppi separati della famiglia di McAfee - uno che includeva la sua ex moglie Janice McAfee e l'altro sua figlia chiamata solo "Jen" per la sua privacy - avrebbero presentato una petizione al giudice per impossessarsi del suo corpo.

Secondo quanto riferito, Jen voleva che il corpo di suo padre fosse cremato e spedito negli Stati Uniti, ma da allora ha rinunciato alla sua pretesa per evitare ulteriori ritardi nella sepoltura di suo padre.

Non è esattamente di dominio pubblico il motivo per cui Janice desidera entrare in possesso del corpo del magnate, ma un rapporto del luglio 2021 del Money Trading Club ha affermato che la controversia era correlata all'eredità.

Oltre alle autorità, la questione delle proprietà di McAfee interessa anche la sua famiglia, inclusa Janice, che insiste sul fatto che la sua morte potrebbe non essere stata un suicidio, come hanno scoperto le autorità spagnole.

Il rapporto afferma anche che Janice McAfee in un primo momento ha affermato di essere sua moglie, nonostante fossero divorziati, mentre la figlia - che si dice provenga dal primo matrimonio di McAfee e che ora ha 50 anni - afferma di essere la sua unica figlia biologica, nonostante McAfee in precedenza avesse affermato di avere almeno 47 discendenti.

Secondo MarketWatch, Joy Athanasiou, l'avvocato della figlia di McAfee, Jen, voleva che la questione del corpo fosse chiusa entro il 2021.

