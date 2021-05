PERCHE' IL DDL ZAN E' COSI' DIVISIVO? PERCHE' INTRODUCE IL CARCERE FINO A 18 MESI O MULTA FINO A 6 MILA EURO PER CHI ISTIGA A COMMETTERE O COMMETTE "ATTI DI DISCRIMINAZIONE" PER MOTIVI FONDATI SUL SESSO, SUL GENERE, SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE, SULL'IDENTITÀ DI GENERE E SULLA DISABILITÀ - PREVISTO IL CARCERE DA 6 MESI A 4 ANNI PER CHI ISTIGA A COMMETTERE O COMMETTE VIOLENZA PER GLI STESSI MOTIVI…

Il ddl Zan (già approvato alla Camera) ha come obiettivo «prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull' orientamento sessuale, sull' identità di genere e sulla disabilità». Introduce il carcere fino a 18 mesi o multa fino a 6.000 euro per chi istiga a commettere o commette tali atti di discriminazione; il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi; la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l' incitamento alla discriminazione o alla violenza. Istituisce centri antiviolenza.

Vediamo i principali punti contestati, a partire dal timore che siano a rischio libertà di pensiero, educazione e religione. All' articolo 1, tra le definizioni, il punto d (l' identità di genere), distinguendosi dagli altri tre, andrebbe a coincidere con l' ideologia gender.

Nella legge si distinguono quattro concetti: «a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l' attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l' identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall' aver concluso un percorso di transizione». L' articolo 7 istituisce la Giornata nazionale contro l' omofobia e coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado in iniziative per contrastare pregiudizi e discriminazioni. Il timore è che sia un mezzo per introdurre l' ideologia gender nelle scuole.

