PERCHE' JADA PINKETT SMITH SE LA RIDEVA MENTRE IL MARITO PRENDEVA A SCHIAFFI CHRIS ROCK SUL PALCO DEGLI OSCAR? - IN UN FILMATO RIPRESO ALLE SUE SPALLE L'ATTRICE HA L'ARIA DI DIVERTIRSI DAVANTI ALL'AGGRESSIONE E ALLE BATTUTE SUCCESSIVE - AVREBBE RISO MENO SE AVESSE SAPUTO CHE LA POLIZIA ERA PRONTA AD ARRESTARE IL CONSORTE, E CHE SOLO L'INTERVENTO DI CHRIS ROCK HA IMPEDITO LORO DI AGIRE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Jada Pinckett Smith subito dopo lo schiaffo del marito

È emerso un nuovo video della cerimonia degli Oscar durante il quale si vede Jada Pinkett Smith, la moglie di Will Smith, ridere guardando Chris Rock pochi istanti dopo che il marito gli ha rifilato il ceffone.

Il video, pubblicato su TikTok, è stato girato dalle spalle degli Smith e fa ancora più luce sull’assalto che ha lasciato esterrefatto gli spettatori. Anche se il suo viso non si vede chiaramente, Pinkett Smith sembra ridere subito dopo lo schiaffo mentre Rock reagisce dicendo: «Wow, Will Smith mi ha appena preso a schiaffi».

L'attrice, 50 anni, lancia una rapida occhiata a suo marito mentre lui grida per la prima volta: «Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca».

Jada Pinckett Smith subito dopo lo schiaffo del marito 2

Mentre Smith ripete la frase, lei tiene gli occhi fissi su Rock e sembra ridacchiare di nuovo mentre Rock dice: «La più grande notte nella storia della televisione».

Il nuovo video arriva quando Rock ha parlato per la prima volta dal famigerato incidente, affrontando brevemente la questione nel suo primo atto di cabaret dagli Oscar a Boston mercoledì sera. Ieri è emerso anche che la polizia di Los Angeles era pronta ad arrestare Will Smith dopo che aveva schiaffeggiato Chris Rock, domenica sera, ma non lo ha fatto su richiesta del comico. Lo ha raccontato il produttore degli Oscar Will Packer durante un’intervista con Good Morning America.

Parker ha raccontato che Rock era stato sprezzante nei confronti della polizia. «Stavano delineando le opzioni mentre parlavano, Chris era molto sprezzante. Diceva: “No, sto bene”. E ancora: “No, no, no”». Alla fine il comico ha rifiutato di sporgere denuncia, ma la polizia ha dichiarato che «se la parte coinvolta desidera un rapporto della polizia in un secondo momento, la polizia di Los Angeles sarà disponibile per completare un rapporto investigativo».

Jada Pinckett Smith subito dopo lo schiaffo del marito 3

Tuttavia, Smith - a cui è stato consegnato il suo primo Oscar dopo l'attacco sul palco - dovrà affrontare "procedimenti disciplinari" con i funzionari dell’Academy che potrebbero comportare la sospensione, l'espulsione o altre sanzioni.

