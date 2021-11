PERCHE' LUI NON PORTA MAI FUORI LA SPAZZATURA? - PERCHE' LEI ALZA LA TEMPERATURA DEL TERMOSTATO? - LE COPPIE SI LAMENTANO SEMPRE DELLE STESSE COSE: IL PARTNER LASCIA LE LUCI ACCESE, NON CARICA MAI LA LAVASTOVIGLIE, LASCIA LE LUCI ACCESE O STA SEMPRE AL TELEFONO - LA SESSUOLOGA KATYE TAYLOR SPIEGA COSA NASCONDONO LE DISCUSSIONI PIU' COMUNI TRA PARTNER E INDICA COME RISOLVERLE...

Dagotraduzione dal Sun

lite coniugale 1

Perché il mio partner non porta fuori la spazzatura? O critica il programma tv che scelgo di vedere? Chi vive in coppia lo sa: i motivi per litigare sono tanti. L’esperta di sesso e relazione Kate Taylor esamina le lamentele comuni delle coppie, spiega cosa nascondono, e indica come risolverle.

LA TEMPERATURA DI CASA

Pensi che riguardi: il comfort

Si tratta davvero di: ormoni

Secondo gli studi, a causa dei livelli più alti di estrogeni, le donne preferiscono una temperatura di 24-25° C a casa, mentre gli uomini stanno bene con 21,5°C. Le donne inoltre avvertono di più il freddo quando sono intorno alla metà del loro ciclo mestruale.

Risolvere il problema: accettate un compromesso (diciamo intorno ai 22°C) e, signore, avvolgetevi in mutande e coperte termiche a metà mese.

lite coniugale

LASCIARE LE LUCI ACCESE

Pensi che riguardi: i soldi

Si tratta davvero di: non essere quello “divertente”

Sei risentito di dover essere l’adulto della relazione. Il tuo partner può essere spensierato perché ti assumi tutte le preoccupazioni da solo. Questo probabilmente accade anche in altre aree della relazione.

Risolvere il problema: Dividi le faccende in modo uniforme. Lascia che il tuo partner si occupi delle bollette, in modo che si renda conto dei soldi che spendete per la luce invece che per fare cose divertenti.

lite coniugale 2

CARICARE LA LAVASTOVIGLIE

Pensi che riguardi: pentole sporche

Si tratta davvero di: inettitudine tattica

Caricano male la lavastoviglie? Potrebbe essere “inettitudine tattica”: fare un pasticcio in modo che non venga chiesto loro di occuparsene di nuovo. Vedi anche: bruciare la cena, ignorare la lista della spesa del supermercato, …

Risolvere il problema: ogni volta che sbagliano, faglielo rifare. E di nuovo. Ne uscirà veloce ed efficiente.

litigio tra moglie e marito

PORTARE FUORI LA SPAZZATURA

Pensi che riguardi: l’immondizia

Si tratta davvero di: motivazione

Più ricordi al tuo partner che è il giorno della spazzatura, più se ne dimentica. Per sentirsi motivati a svolgere un compito noioso, gli umani devono credere di decidere come e quando lo fanno. L’autonomia dà motivazione.

Risolvere il problema: smetti di occuparti della microgestione. Lascia che il tuo partner assuma la piena responsabilità delle sue faccende.

LITIGIO DI COPPIA

STARE SEMPRE AL TELEFONO

Pensi che riguardi: dipendenza dal telefono

Si tratta davvero di: gelosia

Secondo YouGov, un terzo di coloro che hanno una relazione è stato snobbato dal proprio partner a favore di un telefono. Normale sentirsi soli e insicuri.

Risolvere il problema: rendete le serate libere dai telefoni. Lasciate i telefoni fuori dalla camera da letto in modo da coccolarvi l’uno con l’altro. In casi estremi, meglio passare a un telefono non smart.

LITIGIO DI COPPIA

PANTALONI SUL PAVIMENTO

Pensi che riguardi: disordine

Si tratta davvero di: essere dati per scontati

La camera da letto fa da scenario alla tua vita sessuale. Se è disseminata di boxer e calzini sporchi, come aspettarsi che uno di voi venga travolto dalla passione?

Risolvere il problema: investi in un elegante cesto della biancheria per nascondere i reciproci difetti.

LITIGIO DI COPPIA

NON ESSERE PRONTI IN TEMPO

Pensi che riguardi: essere in ritardo

Si tratta davvero di: sentirsi messi da parte

Le persone danno la priorità a ciò che è importante per loro. Quindi quando un partner ritarda l’uscita per fare qualcos’altro, dice a tutti quelli che lo stanno aspettando: «Non sei importante quanto me».

Risolvere il problema: se ci vogliono due ore per prepararti, trova quelle ore da qualche altra parte nella tua giornata. Le persone preferiscono vederti puntuale piuttosto che con la frangia perfetta.

LITIGIO DI COPPIA

NON ASCOLTARE

Pensi che riguardi: maleducazione

Si tratta davvero di: sentirsi poco importanti

Meno il tuo partner ti ascolta, meno ti sentirai connesso. Alcuni presumo di sapere costai per dire, altri ignorano le conversazione per evitare l’intimità.

Risolvere il problema: tocca la mano del tuo partner mentre parli per focalizzare la sua attenzione. Metti le informazioni importanti all'inizio e chiedi loro di ripetere, così sai che hanno sentito.