Dagotraduzione dal Guardian

Astroworld 2

Gli organizzatori di quello che si è rivelato essere uno degli eventi di musica dal vivo più mortali nella storia degli Stati Uniti stanno affrontando crescenti domande sul perché il rapper Travis Scott abbia continuato a esibirsi quando i primi soccorritori erano già intervenuti. Otto persone di età compresa tra i 14 e i 27 anni sono state uccise e dozzine sono rimaste ferite al festival Astroworld di Houston venerdì sera, quando i fan sono stati schiacciati contro il palco.

Travis Scott Astroworld Festival

Secondo lo Houston Chronicle, che ha esaminato video e social media, le persone avevano iniziato a crollare alle 21:39. Poco dopo, il promotore dello spettacolo ha accettato di interrompere lo spettacolo. Eppure Scott ha terminato alle 22:15 - 36 minuti dopo l’inizio del disastro.

Secondo il Washington Post il concerto è proseguito per circa un'ora dopo il pubblico è apparso per la prima volta in difficoltà. Il materiale esaminato dal giornale ha registrato diversi tentativi da parte di individui di suonare l'allarme, solo per essere soffocati dalla performance di Scott.

Astroworld

Intanto cominciano a emergere i dettagli delle vittime morte durante l’evento. Si tratta di Brianna Rodriguez, 16 anni, studentessa della Heights High School di Houston, descritta come "bella" e "vibrante" dalla sua famiglia; Danish Baig, 27 anni, morto mentre tentava di salvare la sua fidanzata dalle pressioni del pubblico; Franco Patino, 21 anni, studente dell'Università di Dayton in Ohio, e il suo amico Jacob Jurinek, anche lui 21, che per pagarsi il biglietto avevano messo da parte i soldi; Rudy Pena, 23 anni, ultimo di cinque fratelli, secondo la sorella «la persona più dolce» che ci fosse e grande fan di Travis Scott.

Travis Scott

Un fan che utilizzava l'handle di Instagram SeannaFaith ha fornito un resoconto straziante di come le loro grida di aiuto siano state apparentemente ignorate dalle guardie. L'utente ha detto che le persone hanno iniziato ad "annegare" nella calca appena 30 secondi dopo l'inizio del set di Scott.

«La corsa delle persone è diventata sempre più stretta… Il respiro è diventato qualcosa che solo pochi erano in grado di fare. Il resto delle persone è stato schiacciato o incapace di respirare l'aria calda e densa», ha scritto l'utente, raccontando che vedere le persone che cadevano a terra era «come guardare una torre Jenga crollare. Le persone venivano risucchiate una dopo l’altra».

Fan cerca di avvisare Travis Scott

In mezzo al panico, SeannaFaith ha detto che sono saliti su una piattaforma della telecamera e hanno supplicato le guardie di fermare lo spettacolo. Il filmato della fotocamera del telefono visto più di 8 milioni di volte mostra una donna che si arrampica su una piattaforma della telecamera, gridando: «Qualcuno sta morendo lì dentro!». Un uomo la segue, urlando: «Ferma lo spettacolo! Ferma lo spettacolo!». Il cameraman sembra ignorarli, facendoli scendere dalla piattaforma.

I resoconti di testimoni oculari su come gli avvertimenti sarebbero stati ignorati potrebbero includere almeno due indagini, di cui una criminale.

Fan cerca di avvisare Travis Scott

Il Chronicle ha predetto una serie di cause legali che richiederanno milioni di dollari di danni. Tra i possibili bersagli, riporta il giornale, c'erano i promotori del festival, Live Nation, le società di sicurezza e lo stesso Scott.

Domenica, Billboard ha dichiarato che una petizione presentata alla corte distrettuale della contea di Harris, in Texas, ha citato in giudizio Scott, l'organizzatore ScoreMore e Live Nation per una presunta «motivazione al profitto a scapito della salute e della sicurezza degli spettatori» e per «incoraggiamento della violenza».

Secondo quanto riferito, il pubblico che ha intentato la causa ha definito l’evento una «tragedia prevedibile e prevenibile». Scott, ScoreMore e Live Nation non hanno commentato immediatamente.

Astroworld Festival 2

In precedenza, Scott si è detto devastato e ha esortato coloro che hanno informazioni a contattare le autorità. Nelle dichiarazioni su Twitter e Instagram, ha affermato che la polizia ha avuto il suo sostegno mentre «esaminavano questa tragica perdita di vite umane» e che avrebbe lavorato per «guarire e sostenere» le famiglie bisognose. Ha detto che dal palco «non riusciva a immaginare la gravità della situazione».

«Sono assolutamente devastato da quello che è successo la scorsa notte», ha detto. «Le mie preghiere vanno alle famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da ciò che è accaduto al festival Astroworld. Ogni volta che riesco a capire qualcosa che sta succedendo, sai, interrompo lo spettacolo e sai, li aiuto a ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno. Non riuscivo proprio a immaginare la gravità della situazione».

Astroworld Festival 3

Kylie Jenner, la compagna di Scott, ha insistito in un post su Instagram: «Voglio chiarire che non eravamo a conoscenza di incidenti mortali fino a quando la notizia non è uscita dopo lo spettacolo e in nessun mondo avremmo continuato a filmare o esibirci».

Lina Hildago, il giudice della contea di Harris, ha chiesto un'indagine «obiettiva e indipendente» e ha dichiarato: «Quando leggiamo queste età - 14, 16, 21, 21, 23, 23, 27 - ci si spezza il cuore».

Il capo della polizia della città di Houston, Troy Finner, ha affermato che il suo dipartimento ha aperto un'indagine penale dopo che qualcuno tra il pubblico ha iniettato droghe alle persone. Il capo dei vigili del fuoco, Samuel Peña, ha affermato che diversi partecipanti al concerto hanno dovuto essere rianimati con la medicina anti-overdose Narcan, incluso un agente di sicurezza.

Astroworld Festival 4

Scott, 30 anni e di Houston, ha fondato Astroworld nel 2018. Lo Houston Chronicle ha riferito che venerdì si è fermato diverse volte durante il suo set quando ha notato dei fan in difficoltà, chiedendo aiuto alla sicurezza.

Un alto ufficiale di polizia di Houston, Larry Satterwhite, ha dichiarato: «Improvvisamente abbiamo avuto diverse persone a terra, che hanno avuto un qualche tipo di arresto cardiaco o qualche tipo di episodio medico. E così abbiamo immediatamente iniziato a fare la RCP e a spostare le persone proprio in quel momento».

Niaara Goods, 28 anni, di New York, ha detto che la folla è aumentata mentre si avvicinava l’ora dell’inizio dell’esibizione di Scott.

Astroworld Festival 5

«Non appena è saltato sul palco, è stato come se un'energia avesse preso il sopravvento e tutto fosse andato in tilt», ha detto. «All'improvviso, le tue costole vengono schiacciate. Hai il braccio di qualcuno nel tuo collo. Stai cercando di respirare ma non puoi... È stata letteralmente la notte più spaventosa della mia vita. Ho letteralmente pensato che sarei morta».

Diciassette persone sono state portate in ospedale, di cui 11 in arresto cardiaco, ha detto Peña. I promotori avevano organizzato la presenza di unità mediche sul posto, ma sono stati rapidamente sopraffatti. Più di 300 persone sono state curate in un ospedale da campo. Peña ha detto che una persona ferita aveva 10 anni. Circa 50.000 persone hanno partecipato all'evento, ha aggiunto.

kylie jenner 1

È stato il numero più alto di morti accidentali in una sala da concerto ufficiale degli Stati Uniti dall'incendio del nightclub Station, che ha ucciso 100 persone nel Rhode Island nel 2003.

In una dichiarazione, gli organizzatori hanno dichiarato: «I nostri cuori sono con la famiglia del festival Astroworld stasera, in particolare quelli che abbiamo perso e i loro cari».