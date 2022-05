PERCHÉ IN AMERICA È COSÌ FACILE PROCURARSI DEI FUCILI D'ASSALTO? - L'AR-15, IL FUCILE UTILIZZATO DA RAMOS PER LA STRAGE, È UNA DELLE ARMI PREFERITE IN USA - IL REGISTA MICHAEL MOORE SE LA PREDENDE CON I PADRI FONDATORI E CHI HA INVENTATA LA PALLOTTOLA - IL GRUPPO "MARCH FOR OUR LIVES" STA PIANIFICANDO UNA MARCIA A WASHINGTON CONTRO LE ARMI - IL GOVERNATORE DEL TEXAS GREGG ABBOTT SE NE FOTTE DEI MORTI: FRA POCHI GIORNI SARA' PRESENTE ALLA CONVENTION DELLA N.R.A.

Da “la Stampa”

L'AR-15 utilizzato da Salvador Rolando Ramos per fare strage nella Robb Elementary School vicino a Uvalde è un fucile semiautomatico statunitense, sviluppato e prodotto dalla Armalite. Il nome sarebbe un acronimo di «Armalite rifle, design 15».

2.TEXAS: MICHAEL MOORE, 'ABOLIRE IL SECONDO EMENDAMENTO'

(ANSA) - Nelle ore dopo la strage di Uvalde, Michael Moore ha chiesto all'America di respingere il Secondo Emendamento. "Perche' no?", si e' chiesto il regista di "Bowling for Columbine", il documentario premio Oscar sulla sparatoria in un liceo del Colorado che 23 anni fa inauguro' la lunga scia di sangue nelle scuole d'America. "Sono a favore di tutte le leggi contro le armi. Non ci serve nessun compromesso. Servono norme dure che proteggano noi stessi e i nostri bambini", ha detto Moore alla MsNbc.

Il regista ha puntato i riflettori sulla "innata violenza" dell'America, "paese nato sul genocidio dei nativi e costruito sul lavoro degli schiavi con la pistola puntata alla schiena". Secondo Moore, "se Jefferson, Madison e Washington avessero saputo che sarebbe stata inventata la pallottola una cinquantina d'anni dopo, non avrebbero scritto l'Emendamento in quel modo. Non sapevano neanche cosa fosse una pallottola. Se avessero avuto un'idea che ci saremmo trovati in mezzo a questa carneficina, siate certi che i padri Fondatori non l'avrebbero approvato".

3.TEXAS: MARCIA CONTRO LE ARMI A WASHINGTON L'11 GIUGNO

(ANSA) - Il gruppo di attivisti per il controllo delle armi 'March for Our Lives' sta pianificando numerose proteste negli Stati Uniti in seguito alla sparatoria nella scuola elementare del Texas, dove sono morti 19 bambini e 2 adulti. L'organizzazione è stata fondata nel 2018 in risposta alla sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida, che ha provocato la morte di 17 persone, e quell'anno ha organizzato una delle più grandi proteste della storia americana, chiedendo la fine della violenza armata.

Ora sta pianificando una nuova marcia a Washington per l'11 giugno, insieme ad altre manifestazioni in tutto il Paese. "Nel 2018 avete marciato con noi per porre fine alla violenza armata - ha scritto l'organizzazione su Twitter -. Quattro anni dopo, stiamo marciando di nuovo".

4.TEXAS: DON MCLEAN, NON CANTO PIÙ ALLA NRA PER RISPETTO VITTIME

(ANSA) - Il musicista americano Don McLean ha annunciato che dopo la strage in Texas non cantera' piu' alla convention del fine settimana a Houston della Nra, la potente lobby della armi. "Ho deciso che sarebbe irrispettoso e doloroso per me esibirmi. Sono certo che anche tutte le persone che intendono partecipare a questo evento sono scioccate e rattristate" dal massacro, ha scritto in una nota.

McLean e' l'autore della canzone American Pie che nel 1972 raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 per quattro settimane e che e' considerata uno dei capolavori della musica leggera statunitense, rilanciato nel 2000 da una cover di Madonna. Resta confermata invece la partecipazione di Donald Trump, del senatore Ted Cruz e del governatore del Texas Gregg Abbott, tutti ferventi sostenitori del secondo emendamento della costituzione americana sul diritto all'autodifesa.

