PERCHÉ DIVENTIAMO SEMPRE PIU' ALTI? GLI SCIENZIATI DI CAMBRIDGE HANNO SCOPERTO IL LEGAME TRA CIBO, SVILUPPO E CRESCITA SESSUALE - E' UN RECETTORE CEREBRALE CHE COMUNICA LA SALUTE NUTRIZIONALE DEL CORPO INNESCANDO LA CRESCITA - LE PERSONE ALTE VIVONO PIU' A LUNGO, HANNO MENO POSSIBILITA' DI SOFFRIRE DI PROBLEMI CARDIACI E POSSONO ANCHE GUADAGNARE DI PIU' - MA A UN CERTO PUNTO CI DOVREMO FERMARE...

Dagotraduzione dalla BBC

Secondo gli scienziati l'enigma del perché gli umani stiano diventando più alti e raggiungano prima la pubertà può essere spiegato da un sensore nel cervello. Durante il XX secolo, nel Regno Unito l’altezza media è aumentata di 10 cm durante il XX secolo e negli altri paesi fino a 19 centimetri, anche perché ci alimentiamo meglio. Ma non ne è mai stato capito il perché. Scoprirlo potrebbe portare a farmaci per migliorare la massa muscolare e curare la crescita ritardata.

Gli scienziati sanno da tempo che con una buona dieta e un accesso affidabile al cibo gli esseri umani tendono a diventare più alti e a maturare più rapidamente.

In Corea del Sud, per esempio, l'altezza degli adulti è aumentata vertiginosamente da quando la nazione si è trasformata da un paese povero a una società sviluppata. Eppure, in alcune parti dell'Asia meridionale e dell'Africa, le persone sono solo leggermente più alte di 100 anni fa.

È noto che i segnali provenienti dal cibo raggiungono una parte del cervello chiamata ipotalamo, comunicandogli la salute nutrizionale del corpo e innescando la crescita.

Questo nuovo studio, pubblicato su Nature e condotto da ricercatori dell'Università di Cambridge insieme al team della Queen Mary University di Londra, dell'Università di Bristol, dell'Università del Michigan e della Vanderbilt University, ha scoperto il recettore cerebrale alla base di tale processo. Si chiama MC3R ed è il legame cruciale tra cibo e sviluppo e crescita sessuale.

«Racconta al corpo: siamo fantastici qui, abbiamo molto cibo, quindi cresci rapidamente, raggiungi presto la pubertà e fai molti bambini», ha detto il professor Sir Stephen O'Rahilly, autore dello studio, di Cambridge.

«Non è solo magia: abbiamo lo schema elettrico completo di come avviene». Quando il recettore del cervello non funziona normalmente negli esseri umani, i ricercatori hanno scoperto che le persone tendevano ad essere più basse di altezza e iniziavano la pubertà più tardi rispetto alle altre persone.

Il team ha cercato nel patrimonio genetico di mezzo milione di volontari iscritti alla UK Biobank - un enorme database di informazioni genetiche e sanitarie - per confermare che ciò fosse vero. I bambini che hanno scoperto di avere mutazioni genetiche che interrompono il recettore cerebrale, erano tutti più bassi e pesavano meno degli altri bambini, il che mostra che l'effetto inizia presto nella vita.

Il team di ricerca ha trovato una persona che aveva mutazioni in entrambe le copie del gene per MC3R, che è estremamente raro e dannoso. Questa persona era molto bassa e ha iniziato la pubertà dopo i 20 anni. Ma gli esseri umani non sono soli in questo: i ricercatori hanno studiato i topi per confermare che lo stesso percorso è attivo negli animali.

La scoperta potrebbe aiutare i bambini con gravi ritardi nella crescita e nella pubertà, così come quelli che diventano fragili a causa di malattie croniche e hanno bisogno di costruire muscoli. «La ricerca futura dovrebbe indagare se i farmaci che attivano selettivamente l'MC3R potrebbero aiutare a reindirizzare le calorie nei muscoli e in altri tessuti magri, con la prospettiva di migliorare la funzionalità fisica di tali pazienti», ha affermato il professor O'Rahilly.

Gli scienziati avevano già identificato un recettore cerebrale che controlla l'appetito, chiamato MC4R, e coloro che ne sono privi sono solitamente obesi.

C'è un tetto per l'altezza e viene raggiunto quando le persone raggiungono il loro potenziale genetico. Fattori come la salute e la dieta hanno un enorme impatto sul fatto che ciò accada. Quando i bambini delle famiglie più povere ricevono cibo e calorie a sufficienza, possono crescere fino all'altezza che ereditano dai loro genitori e nonni.

Le persone più alte generalmente vivono più a lungo e hanno meno probabilità di soffrire di problemi cardiaci e possono anche finire per guadagnare di più. Ma gli umani non possono continuare a crescere per sempre.

Come molti altri paesi in Europa, l'altezza media nel Regno Unito è aumentata durante l'ultimo secolo, ma ci sono stati segnali negli ultimi 10 anni che si sta appiattendo. I maggiori aumenti di altezza nel secolo scorso sono stati nelle donne sudcoreane e negli uomini iraniani.

Le persone più alte al mondo sono gli uomini nati nei Paesi Bassi (182 cm), mentre le più basse sono le donne nate in Guatemala (140 cm).