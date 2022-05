PERCHÉ BERGOGLIO NON VUOLE ANDARE IN ARGENTINA? - DON FILIPPO DI GIACOMO: “LA CAUSA SEMBRA ESSERE L'INDIGNAZIONE POPOLARE SEGUITA ALLA CONDANNA DEL VESCOVO GUSTAVO ZANCHETTA PER ABUSO SESSUALE. INOLTRE, LA MALA GESTIONE DELLE FINANZE DELLA DIOCESI DI BUENOS AIRES DA PARTE DEGLI UOMINI DI FIDUCIA DEL CARDINALE POLI, ALTRA ‘CREATURA’ DI BERGOGLIO, HA PEGGIORATO IL CLIMA” - “FORSE UN GIORNO LA PROVVIDENZA ISPIRERÀ AL PAPA ANCHE IL METODO PER SALVARSI DAI BERGOGLIANI, SOPRATTUTTO DA QUELLI CHE SI VANTANO DI DARGLI DEL ‘TU’ E, PER QUESTO E ANCHE A ROMA, SI REPUTANO INTOCCABILI…”

filippo di giacomo

Filippo Di Giacomo per “il Venerdì di Repubblica”

Dal giorno successivo alla sua elezione, in Vaticano hanno cominciato a chiedersi: quando papa Francesco visiterà l'Argentina?

Dopo qualche mese, la domanda si è trasformata così: perché Francesco non vuole andare in Argentina?

Di tanto in tanto, voci non verificabili suggeriscono un viaggio imminente, ma finora non è mai risultato vero.

FIGURINA MARIO BERGOGLIO CALCIATORE ARGENTINA

Il 9 maggio il quotidiano argentino El Nacional, citando il ministero degli Esteri, ha comunicato che il presidente Alberto Fernandez, in visita di Stato in Spagna dal 16 maggio, non sarebbe più venuto a Roma, come da lui auspicato, perché il Papa aveva rifiutato l'incontro.

Una settimana prima, l'episcopato argentino aveva reso nota una lettera, firmata dai presuli del Paese, in cui si esprimeva il dispiacere per il "maltrato", ossia i maltrattamenti, che il Pontefice stava subendo soprattutto in patria.

La causa sembra essere, secondo fonti locali, l'indignazione popolare seguita alla condanna del vescovo Gustavo Zanchetta a quattro anni e sei mesi di reclusione per abuso sessuale continuato e aggravato su due ex seminaristi.

CARDINALE MARIO POLI

Il prelato, eletto all'episcopato per la fiducia e la stima che Francesco aveva in lui, era stato accolto in Vaticano (con un apposito incarico all'Apsa) nel 2017, nell'inutile tentativo (secondo gli argentini) di sottrarlo alla giustizia del suo Paese.

Inoltre, la mala gestione delle finanze della diocesi di Buenos Aires da parte degli uomini di fiducia del cardinale Mario Poli, altra "creatura" di Bergoglio, hanno peggiorato il clima. Il 5 maggio il Papa ha ricevuto il porporato, si dice, per far sì che il suo amico non venga "sporcato" dalla vicenda.

GUSTAVO OSCAR ZANCHETTA

Forse un giorno la provvidenza ispirerà al Papa anche il metodo per salvarsi dai bergogliani, soprattutto da quelli che si vantano di dargli del "tu" e, per questo e anche a Roma, si reputano intoccabili.

