15 lug 2021 10:27

PERCHÉ NESSUNO È INTERVENUTO PRIMA? A TRENTO IL PRIMARIO SAVERIO TATEO È FINITO NELLA BUFERA DOPO LA SCOMPARSA DELLA GINECOLOGA SARA PEDRI, MA PRIMA DI LEI C'ERANO STATE DIMISSIONI A RAFFICA E ANCHE L'INTERESSAMENTO DELLA POLITICA PER QUELLA SITUAZIONE ANOMALA - ORA È STATO TRASFERITO MA SONO IN ARRIVO ALTRE CAUSE PER MOBBING - CONTINUANO LE RICERCHE DEL CORPO DI SARA...