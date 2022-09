PERCHÈ LA PIASTRA DI FERRO CHE SOSTENEVA LA SCALINATA DI LEGNO DEL GLOBE THEATRE SI È STACCATA? - GLI INQUIRENTI STANNO INDAGANDO SULL'INCIDENTE CHE HA FATTO PRECIPITARE 12 RAGAZZI DA OLTRE 3 METRI DI ALTEZZA - CHE SIA COLPA DELLA CATTIVA MANUTENZIONE DEI BULLONI CHE SOSTENEVANO LA STRUTTURA? - L’IPOTESI DI REATO È QUELLA DI LESIONI COLPOSE- ANCHE IL COMUNE DI ROMA HA ISTITUITO UNA COMMISSIONE PER ANDARE IN FONDO ALLA VICENDA - VIDEO

Estratto dell’articolo di Alessia Marani e Laura Larcan per “il Messaggero”

Una piastra di ferro, ovvero il giunto che unisce i piloni portanti della scalinata di legno si è staccata improvvisamente, e le travi sono collassate portandosi giù per tre metri anche i dodici liceali. La causa del cedimento è chiara ai primi soccorritori dei vigili del fuoco che arrivano sul posto.

[...] Il bilancio del crollo di ieri mattina al Globe Theatre di Villa Borghese è di dodici studenti feriti, non gravi. Facevano parte delle scolaresche invitate ad assistere a una rivisitazione della tragedia shakespeariana Macbeth. Attimi di paura, i ragazzi evacuati dalle uscite di emergenza, le telefonate disperate dei genitori. «State bene?». Poteva essere una strage.

E ora bisogna capire che cosa abbia determinato quel distacco del giunto, se un ancoraggio fatto male, non a norma, oppure le condizioni non ottimali del legno di rovere in cui è realizzata l'intera struttura, clone dell'omonimo teatro londinese in stile elisabettiano. Era marcio il legno come apparso ad alcuni?

Eppure qui a Roma il Globe non ha una storia centenaria, ma è stato tirato su nel 2003. Nel maggio del 2021 l'ultima manutenzione ordinaria della scala, con il via libera alla dichiarazione di agibilità nel mese successivo. Un tagliando obbligatorio ogni due anni. La proprietà della struttura è comunale, gestita dall'ente Teatro di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri è voluto andare sul posto, ieri, per verificare di persona quanto accaduto e sincerarsi delle condizioni dei ragazzi coinvolti. […]

Gli occhi degli inquirenti sono puntati sulla manutenzione, dunque. Erano ben saldi i bulloni agganciati alla staffa che è stata strappata via sotto il peso degli studenti? Erano ben stretti oppure, addirittura, qualcuno li ha allentati? Tutte ipotesi che saranno al vaglio della Procura che è in attesa di una prima informativa dei vigili del fuoco e della polizia, arrivata sul posto con i colleghi della Scientifica.

L'ipotesi di reato potrebbe essere quella di lesioni colpose. Finora sono stati eseguiti solo i primi accertamenti, atti dovuti. Nelle prossime ore i pm potranno decidere di delegare approfondimenti d'inchiesta. L'area è stata posta sotto sequestro, la programmazione stagionale sospesa. Il Campidoglio, dal canto suo, istituirà una commissione tecnica, affidata al Capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, con il compito di verificare cosa ha provocato il crollo. [...]

