“DIFENDO IL DIRITTO DI DIRE ‘IO SONO FASCISTA’” – VITTORIO SGARBI DIFENDE FRANCESCO POLACCHI: “DOPO MIMMO LUCANO MI TOCCA DIFENDERE ANCHE ‘ALTAFORTE’. PER ME LA LIBERTÀ NON È LA LIBERTÀ SOLO DI UNA PARTE” – “LA POLITICA NON PUÒ SOSTITUIRSI ALLA MAGISTRATURA. CHIEDO AI CENSORI: IMPEDIRANNO ALL’EDITORE DI PUBBLICARE ANCORA LIBRI? E SOPRATTUTTO….”