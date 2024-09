Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica"

L’intelligence di Israele conosceva la posizione di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso venerdì, da molti mesi e questo è un ulteriore segno rivelatore […] di quanto la sicurezza interna del gruppo libanese sia ormai molto compromessa. Non era ancora arrivata, però, la decisione politica di ucciderlo.

Il governo Netanyahu l’ha presa mercoledì per due motivi. Il primo è che il momento è stato considerato giusto, perché dopo mesi di confronto a bassa intensità Israele ha cominciato una campagna massiccia per sradicare il più possibile Hezbollah dal confine Nord. Per quasi un anno non c’è stata urgenza, poi la situazione è stata rivalutata: intollerabile.

Il secondo motivo è che Nasrallah nel giro di pochi giorni avrebbe cambiato nascondiglio — e questo ci dice che Israele o riesce a intercettare le comunicazioni del Partito di Dio oppure ha alcune talpe all’interno dell’organizzazione […].

Mercoledì l’ordine di Netanyahu ai militari è stato di procedere con l’operazione per uccidere Nasrallah non appena ci fosse stata la cosiddetta “possibilità operativa”. Il primo ministro è volato verso New York per parlare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e questa mossa ha contribuito a creare un clima meno minaccioso rispetto ai giorni precedenti.

[…] il gruppo libanese ha ritenuto che Netanyahu non si sarebbe mai allontanato da Israele se avesse ordinato di uccidere il leader. E invece il viaggio era anche un diversivo e ha funzionato. Al punto che Nasrallah si è incontrato con i suoi comandanti per commentare il discorso di Netanyahu al Palazzo di vetro, e assieme a lui c’era anche il comandante militare del gruppo, Ali Karaki, che cinque giorni prima era scampato a un attacco aereo per ucciderlo a poche centinaia di metri dal bunker di Hezbollah.

Karaki aveva appena preso il posto del comandante Ibrahim Aqil, ucciso una settimana prima, che a sua volta aveva rimpiazzato il comandante Fuad Shukr, ucciso […] a luglio. Eppure […] pensavano di poter trascorrere ancora qualche ora in quel bunker.

A svolgere la missione è stato lo Squadrone numero sessantanove, un’unità dell’aeronautica israeliana che gli esperti definiscono d’élite. Hanno sganciato ottanta bombe su un’area residenziale densa, fatta di palazzoni di molti piani e strade strette e il numero delle vittime non è ancora definito. […]

Il sessantanovesimo squadrone è formato per metà da piloti riservisti. Sono gli stessi piloti che nel marzo 2023, al culmine delle proteste popolari contro la riforma della giustizia proposta da Netanyahu, annunciarono che non avrebbero preso parte a un’esercitazione in segno di protesta contro il premier […]. […]

