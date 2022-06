7 giu 2022 19:21

PERCHÉ REGALARE I SOLDI A DAZN QUANDO NON CI SONO LE PARTITE? - FINITE SERIE A, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE, SI PUÒ METTERE IN PAUSA L'ABBONAMENTO PER I MESI ESTIVI CHE NON POSSIAMO SFRUTTARE, EVITANDO DI DISDIRE - C’È UN’APPOSITA FUNZIONE, ANCHE SE NON VALE PER QUELLI CHE HANNO USATO MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA CARTA DI CREDITO, PAYPAL, GOOGLE PAY...