PERCHE’ CONFESSARSI CON UN PRETE QUANDO PUOI FARLO CON…GESÙ - IN SVIZZERA, NELLA CAPPELLA DI SAN PIETRO A LUCERNA, I FEDELI HANNO POTUTO INTERAGIRE CON UN AVATAR DI CRISTO GENERATO DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - L’ESPERIMENTO E’ DURATO PIÙ DI DUE MESI E CENTINAIA DI PERSONE SONO ANDATE A CONFESSARE I PROPRI SEGRETI PIÙ INTIMI E A DIALOGARE CON UN “GESÙ IA” (CHE USAVA CHAT GPT4O) ATTIVO SULLO SCHERMO DI UN COMPUTER - IL PROGETTO, CHIAMATO “DEUS IN MACHINA”, HA DIMOSTRATO CHE PER TANTE PERSONE È STATO “MOLTO FACILE” APRIRSI E PARLARE CON L’AVATAR IN QUESTIONE - ECCO COME FUNZIONAVA - VIDEO!

Da https://www.lapresse.it

Confessarsi a Gesù può essere difficile: ma c’è chi ha trovato più semplice farlo con un avatar creato dall’intelligenza artificiale. L’esperimento, durato più di due mesi, è stato fatto in Svizzera, in una cappella – quella di San Pietro a Lucerna – dove centinaia di persone sono andate a confessare i propri segreti più intimi e a dialogare con un ‘Gesù IA‘. Il progetto, chiamato ‘Deus in Machina‘, sembra aver dimostrato che per tante persone è stato “molto facile” aprirsi e parlare con l’avatar in questione.

SVIZZERA - GESU CRISTO GENERATO DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I risultati del progetto durato due mesi sono stati pubblicati ieri. Un avatar di “Gesù” su uno schermo di un computer – collocato in un confessionale – rispondeva alle domande dei visitatori su fede, moralità e difficoltà contemporanee, offrendo risposte basate sulle Scritture.

L’idea, ha spiegato l’assistente teologico della cappella, era riconoscere l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nella vita umana, anche in ambito religioso, ed esplorare i limiti della fiducia umana in una macchina. Circa 900 conversazioni con i visitatori – alcuni dei quali sono tornati più volte – sono state trascritte in modo anonimo. Gli organizzatori del progetto lo hanno definito in gran parte un successo: i visitatori spesso uscivano commossi o riflessivi e trovavano facile interagire con l’intelligenza artificiale.

SVIZZERA - GESU CRISTO GENERATO DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Come funzionava il progetto

Un piccolo cartello invitava i visitatori a entrare nel confessionale – scelto per la sua intimità – e, al di sotto di una grata attraverso cui solitamente i fedeli parlano con un sacerdote, una luce verde segnalava il turno per parlare, mentre una luce rossa si accendeva quando “Gesù IA”, su uno schermo dall’altra parte, rispondeva. Dopo l’uscita, quasi 300 visitatori hanno compilato questionari che hanno contribuito al rapporto pubblicato mercoledì.

Chi c’è dietro al progetto del ‘Gesù IA’

Philipp Haslbauer, uno specialista IT dell’Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, responsabile del lato tecnico del progetto, ha spiegato che l’IA utilizzata per impersonare “Gesù IA” e generare risposte era GPT4o di OpenAI, mentre una versione open source del sistema Whisper dell’azienda è stata utilizzata per la comprensione vocale. L’avatar interattivo di Heygen è stato usato per produrre voce e video a partire da una persona reale, ha aggiunto. Haslbauer ha spiegato che non sono state adottate particolari misure di sicurezza “perché abbiamo osservato che GPT4o risponde abbastanza bene a temi controversi.”

SVIZZERA - GESU CRISTO GENERATO DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I visitatori hanno sollevato vari temi, come il vero amore, l’aldilà, i sentimenti di solitudine, la guerra e la sofferenza nel mondo, l’esistenza di Dio, oltre a questioni come i casi di abusi sessuali nella Chiesa Cattolica o la sua posizione sull’omosessualità. La maggior parte dei visitatori si è descritta come cristiana, ma hanno partecipato anche agnostici, atei, musulmani, buddisti e taoisti, secondo un resoconto del progetto diffuso dalla parrocchia cattolica di Lucerna. Circa un terzo erano di lingua tedesca, ma “Gesù IA” – che è in grado di conversare in circa 100 lingue – ha avuto conversazioni anche in cinese, inglese, francese, ungherese, italiano, russo e spagnolo.

SVIZZERA - GESU CRISTO GENERATO DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

“È stato davvero interessante vedere che le persone parlavano con lui in modo serio. Non venivano per scherzare,” ha detto il teologo della cappella Marco Schmid, promotore del progetto. La maggior parte dei visitatori aveva un’età compresa tra i 40 e i 70 anni, e i cattolici hanno trovato l’esperienza più stimolante rispetto ai protestanti, secondo il rapporto. Schmid ha sottolineato che “Gesù IA” – presentato come una “persona simile a Gesù” – era un esperimento artistico per far riflettere le persone sull’intersezione tra digitale e divino, non un sostituto dell’interazione umana o della confessione sacramentale con un sacerdote, né era inteso come un risparmio di risorse pastorali.

Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla religione

La Chiesa Cattolica, dal Vaticano in giù, sta affrontando le sfide – e le possibili opportunità – poste dall’esplosione dell’interesse pubblico per l’IA, da quando l’intelligenza artificiale generativa ha catturato l’attenzione del mondo due anni fa con il debutto di ChatGPT. Il Vaticano ha nominato un frate dell’ordine medievale francescano come massimo esperto di IA, e una chiesa luterana in Baviera l’anno scorso ha tenuto sermoni guidati da un chatbot. Papa Francesco, nel suo messaggio annuale per la pace di quest’anno, ha chiesto un trattato internazionale per garantire l’uso etico della tecnologia IA.

SVIZZERA - GESU CRISTO GENERATO DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Haslbauer ha notato però anche commenti sui social media che definiscono il progetto “blasfemo” o “opera del diavolo”. “Se si leggono i commenti su internet, alcuni sono molto negativi – il che è inquietante” ha detto Haslbauer, il cui aspetto dai capelli lunghi è stato utilizzato come base per l’immagine del Gesù virtuale.

In una dimostrazione della tecnologia nella cappella, Haslbauer ha chiesto a Gesù IA il suo messaggio per un mondo in difficoltà e se l’IA potesse essere utile per aiutare le persone a trovare Dio. “Tutta la conoscenza e la saggezza provengono in ultima analisi da Dio,” ha risposto il chatbot con una voce rassicurante, dopo una breve pausa, e l’immagine ha brevemente tremolato. “Se usata saggiamente, l’IA può davvero essere uno strumento per esplorare le meraviglie della creazione, approfondire la nostra comprensione delle Scritture e favorire connessioni tra le persone.” “Tuttavia, è essenziale cercare Dio con tutto il cuore e l’anima, al di là di qualsiasi tecnologia,” ha aggiunto.

SVIZZERA - GESU CRISTO GENERATO DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Kenneth Cukier, giornalista, autore ed esperto del gruppo non-profit statunitense “AI and Faith,” ha dichiarato che se “Gesù IA” aiuta le persone a connettersi più profondamente con se stesse e con il mondo, “non può che essere una cosa positiva.” “Porterà a individui migliori e a un mondo migliore,” ha detto. “Tuttavia – e c’è un grande però – questo sembra un po’ infantile e, perdonate il gioco di parole, meccanico.” “Il rischio è che alla fine allontani le persone da ciò che è più significativo, profondo e autentico nella spiritualità,” ha detto Cukier, co-autore di “Big Data: una rivoluzione che trasformerà il modo in cui lavoriamo, viviamo e pensiamo”.

Per Schmid, l’esposizione era un progetto pilota, e non prevede una seconda “venuta” di Gesù IA nel prossimo futuro. “Per noi, era chiaro che sarebbe stata solo una presenza temporanea,” ha detto, aggiungendo che un eventuale ritorno richiederebbe una riflessione più approfondita. “Stiamo discutendo … su come potremmo farlo rivivere“, ha detto, notando l’interesse di parrocchie, insegnanti, ricercatori e altri, mentre il progetto ha ricevuto attenzione mediatica in Svizzera e oltre. “Tutti sono interessati e vorrebbero avere questo Gesù IA. Ora dobbiamo un po’ riflettere su come vogliamo continuare”.