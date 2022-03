PERCHE’ C’E’ LA ZETA SUI CARRI ARMATI RUSSI? TUTTE LE IPOTESI SUL SIGNIFICATO DELLA LETTERA E SULLA SIMBOLOGIA SEGRETA CHE APPARE SUI VEICOLI MILITARI DI MOSCA E UCRAINI - GLI ESPERTI CERCANO DI DECIFRARE LETTERE E SIMBOLI: “COMUNICANO DOVE STA ANDANDO L'UNITÀ"; “ INDICANO DIVERSI GRUPPI DI LAVORO ALL'INTERNO DI UNA FORMAZIONE…”

I carri armati, l'artiglieria e i veicoli militari russi che da giorni attraversano i confini dell'Ucraina vengono identificati con una serie di simboli, disegnati con della vernice bianca. Finora ne abbiamo visto di diversi tipi: dalle lettere alle figure geometriche e persino combinazioni di entrambi.

Sono state notate più di dieci combinazioni sulle carrozzerie e sulle fiancate dei veicoli militari. Tuttavia, ce n’è una che appare più di altre: una lettera Z racchiusa tra rettangoli o triangoli. Tali simboli servono perlopiù a evitare di essere colpiti dal fuoco amico. Del resto i carri armati russi e ucraini sono molto simili. Pertanto tale simbologia è usata per distinguersi dal nemico.

Lettera Z: le ipotesi avanzate

Tali lettere potrebbero essere anche correlate ai luoghi in cui sono destinate le unità militari. Michael Clarke, ex direttore generale del Royal United Services Institute (RUSI) think tank a Londra, ha dichiarato a Sky. "Spesso questi simboli sono basati sulla posizione: comunicano dove sta andando l'unità", osserva.

"Probabilmente sono segnali che indicano quali unità sono dirette a nord-est o nord-ovest di un distretto, per esempio", spiega. Questa simbologia segreta è molto comune nelle guerre. Un'altra ipotesi mette in relazione le cifre con la missione di ciascun veicolo. "La maggior parte dei segni Z visti finora erano all'interno di un quadrato, ma questo camion Ural con un obice Msta-B ne ha uno all'interno di un triangolo", ha scritto su Twitter Rob Lee, studente di dottorato e osservatore della politica di difesa degli Stati Uniti in Russia. "Forse indica diversi gruppi di lavoro all'interno di una formazione”.

