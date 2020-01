PERCHÉ TWITTER HA RIMOSSO IL VIDEO IN CUI HARRY RACCOMANDA LA MOGLIE CON IL CEO DELLA DISNEY? – LE IMMAGINI HANNO SCATENATO I SOCIAL CHE HANNO SDERENATO IL DUCA CHE HA SFRUTTATO LA SUA POSIZIONE PER SPINGERE MEGHAN: UNA CHIACCHIERATA FRUTTUOSA VISTO CHE QUALCHE MESE DOPO L’ATTRICETTA HA AVUTO UN RUOLO DA DOPPIATRICE – MA ADESSO IL VIDEO…

HARRY RACCOMANDA MEGHAN MARKLE PER UN LAVORO DA DOPPIATRICE

DAGONEWS

harry e bob iger 3

Twitter ha rimosso il video del principe Harry che raccomanda Meghan Markle al CEO della Disney. Nelle immagini Harry approfittava della prima del “Re Leone” per avvicinare Bob Iger e tentare di promuovere la moglie. «Sai che fa la doppiatrice?» Harry dice a Iger, che risponde, «Oh davvero? Ah ...». «Lo sapevi?» insiste Harry costringendo Iger a dirgli che non ne era a conoscenza.

Harry a quel punto lancia l’affondo e si sostituisce all’agente della Markle, chiedendo un possibile lavoro per lei alla Disney. «Sembri sorpreso, ma sì, è davvero interessata» dice Harry. «Ci piacerebbe provare» risponde educatamente Iger. Un incontro che ha portato i suoi frutti visto che la Markle qualche mese dopo è stata chiamata per un lavoro di doppiatrice.

harry e meghan markle 2

Gli utenti di Twitter hanno criticato l’atteggiamento del principe che sfrutta la sua posizione per raccomandare la moglie, ma qualche ora dopo molti di loro sono tornati sul social per denunciare che il video era stato rimosso. Ma non è stato l’unico video ad attirare l’attenzione degli utenti che si sono focalizzati su alcuni video in cui Meghan sembra controllare il comportamento del marito.

