23 dic 2021 19:11

PERDERE I SENSI - FURTO A MILANO IN CASA DEL CALCIATORE DELL'INTER STEFANO SENSI: I LADRI GLI HANNO SVALIGIATO L'APPARTAMENTO IN ZONA GAE AULENTI PORTANDO VIA OROLOGI E GIOIELLI PER 200 MILA EURO DURANTE LA PARTITA CONTRO IL TORINO - I CRIMINALI FORSE AVRANNO CONTROLLATO L'ACCOUNT INSTAGRAM DELLA MOGLIE DEL CALCIATORE, CHE DOCUMENTA MINUTO PER MINUTO LA SUA VITA SUO SOCIAL E AVEVA MOSTRATO LE IMMAGINI SIA DEL MATCH SIA DELLA SUCCESSIVA CENA AL RISTORANTE…