13 mag 2021 19:03

PERDERE LA TESTA PER AMORE - UN VENTENNE IRANIANO E’ STATO DECAPITATO DAL FRATELLASTRO E DA DUE CUGINI PERCHE’ OMOSESSUALE – ALIREZA FAZELI-MONFARED STAVA PROGRAMMANDO DI FUGGIRE DALL’IRAN PER RIFUGIARSI IN TURCHIA INSIEME AL FIDANZATO – ARRESTATI I TRE UOMINI COLPEVOLI DEL DELITTO: SI SONO GIUSTIFICATI DICENDO CHE LA SUA OMOSESSUALITÀ ERA UNA VERGOGNA PER TUTTA LA FAMIGLIA..