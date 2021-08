PERICOLO CADUTA MATTI - IN PROVINCIA DI ROMA, UN UOMO CON PROBLEMI PSICHIATRICI SI GETTA DALLA FINESTRA DI CASA AL QUARTO PIANO E ATTERRA SU UN VIGILE DEL FUOCO – ENTRAMBI SONO STATI RICOVERATI ALL’OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI, MA NON SONO IN PERICOLO DI VITA – I POMPIERI STAVANO ANCORA FINENDO DI MONTARE IL TELONE SALVA-VITA QUANDO L’UOMO SI È GETTATO, RIMBALZANDO ADDOSSO AL VIGILE DEL FUOCO…

Luca Monaco per "la Repubblica - Edizione Roma"

Si ferisce per salvare la vita a un paziente psichiatrico che tenta il suicidio. Adesso il caposquadra dei vigili del fuoco Alessandro Corbari, 56 anni, è ricoverato con 40 giorni di prognosi nel reparto di Ortopedia del Policlinico Gemelli: ha una frattura allo zigomo destro, la lussazione della spalla e la frattura scomposta dell'ulna e del radio del braccio destro. Dovrà essere operato.

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Tivoli anche il 43enne residente al qui piano di un palazzo in via Trento a Villalba di Guidonia, che alle 8.30 di ieri si è lanciato dalla finestra, mentre Corbari insieme a un collega stava ancora finendo di montare il telone salva- vita: il 43enne è atterrato sul bordo del gonfiabile, è rimbalzato e ha travolto Corbari.

Il caposquadra era intervenuto insieme ad altri otto colleghi di Tivoli e del Nomentano, agli agenti dei commissariati di Tivoli, Fidene e San Basilio in supporto ai sanitari del 118 che avrebbero dovuto fargli un Trattamento sanitario obbligatorio. Il 48enne era in cura al Centro di igiene mentale da tempo. Ieri aveva dato in escandescenze, facendo scattare la chiamata al 118. Quando è arrivata l'ambulanza l'uomo si è barricato in casa.

I vigili del fuoco oltre al telone anti- caduta, hanno montato un'autoscala per raggiungere l'ultimo piano dalla strada. Il 48enne ha sentito i pompieri e la polizia armeggiare alla porta per tentare di entrare nell'appartamento si è lanciato nel vuoto. Sono stati attimi concitati. Il 43enne in un attimo è volato giù dal balcone, mentre Corbari e il suo collega stavano ancora finendo di gonfiare il telone: è caduto male e ha travolto il caposquadra, colpendo lievemente anche il collega.

« Sono orgoglioso del personale che è intervenuto per portare a compimento questo intervento - dice il comandante dei vigili del fuoco di Roma Francesco Notaro - con la loro prontezza sono riusciti a salvare una vita » . Gli auguri di pronta guarigione sono impliciti. Corbari ieri ha trascorso la giornata al pronto soccorso e in serata è stato trasferito in reparto, in attesa di essere operato.

È dolorante, ma non è in pericolo di vita. Poteva andare peggio sia a lui che al 43enne: un paziente psichiatrico, un uomo sofferente. Che ha tentato di togliersi la vita ed è stato salvato dai vigili del fuoco.