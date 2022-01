IL PERICOLO VIENE DAL GRANDE FREDDO – SE AGLI OSCAR È IPOTIZZABILE UNA SFIDA A DUE TRA “È STATA LA MANO DI DIO” DI SORRENTINO E “UN EROE” DI ASGHAR FARHADI, NELLA SHORTLIST DI 15 TITOLI (LA CINQUINA DEFINITIVA SARÀ ANNUNCIATA L'8 FEBBRAIO) CI SONO TRE FILM SCANDINAVI TUTTI PERICOLOSI. DA “FLEE”, IL CARTOON SU UN PROFUGO AFGHANO, A “LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO”, COMMEDIA SENTIMENTALE CHE… - VIDEO

Alberto Crespi per “la Repubblica”

paolo sorrentino

L'Oscar per il miglior film straniero è nato come "premio speciale" nel 1948 (vinse Sciuscià). È diventato categoria ufficiale degli Academy Awards nel 1957 (vinse La strada). In più di 70 edizioni pochissimi autori ne hanno vinto più di uno: Fellini, De Sica, Kurosawa, Bergman e Asghar Farhadi, quest'anno in lizza con Un eroe .

un eroe di asghar farhadi 4

Farhadi si è aggiunto a quel quartetto di giganti con le vittorie del 2012 ( Una separazione) e del 2017 (Il cliente). Paolo Sorrentino ha invece vinto nel 2014 con La grande bellezza. Sarebbe sin troppo facile pronosticare che i due, in quanto veterani, siano i favoriti: un po' come prevedere una finale Bayern-Liverpool in Champions League. Ma la sorpresa, nel calcio come negli Oscar, è sempre in agguato. (…)

la persona peggiore del mondo di joachim trier

La sensazione è che quest' anno la minaccia venga dal freddo. Nella shortlist di 15 titoli (la cinquina definitiva sarà annunciata l'8 febbraio) ci sono tre film scandinavi tutti pericolosi. Flee (Jonas Rasmussen, Danimarca) è un cartoon "adulto", un animated documentary (così lo definiscono i siti anglosassoni) su un profugo afghano arrivato in Danimarca da bambino.

scompartimento n.6 di juho kuosmanen

La persona peggiore del mondo (Joachim Trier, Norvegia) è una commedia sentimentale, brillante e malinconica al tempo stesso, perfetta per un remake hollywoodiano con Scarlett Johansson o Jennifer Lawrence (peraltro l'attrice protagonista Renate Reinsve è talmente brava e graziosa da sembrare pronta per una chiamata da Hollywood - sempre che abbia un agente in gamba).

flee jonas rasmussen

Scompartimento n.6 (Juho Kousmanen, Finlandia) è una bella storia di ruvida amicizia, ambientata in un mondo - la Russia post-sovietica - che anche in America dovrebbero conoscere. (…)

