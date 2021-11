UNA CINESATA PER CHI NON SI PUÒ ANCORA PERMETTERE ALTRO - XI JINPING LANCIA LA NUOVA BORSA CINESE DI PECHINO: L'OBIETTIVO FAR CRESCERE LE SOCIETÀ HI-TECH CHE NON SONO ABBASTANZA GRANDI PER ESSERE QUOTATE ALTROVE, A SHANGHAI E SHENZHEN - NON È UN CASO CHE LA MOSSA DEL GOVERNO ARRIVI AL CULMINE DI UNA STRETTA REGOLATORIA SUI BIG DEL MERCATO DIGITALE, COLPITI DA UNA SERIE DI NUOVE LEGGI E MISURE ANTITRUST…