Barbara Costa per Dagospia

Latte su corpo scuro e delizioso, una così non passa inosservata, una così il porno se lo mangia, se lo divora, ci divora. Rocco ha tutte le fortune, a lui le f*ghe cadono in braccio, dal cielo, a lui questa femmina nera gliel’hanno servita, regalata, da un’altra sua pari gnocca… ma meglio se ti racconto la storia dal principio.

Tutto è iniziato esattamente un anno fa, quando quella gnocca bionda che si chiama Tiffany Tatum, nel porno da tre anni, tra le preferite di Rocco, volto della sua Academy, alla fiera erotica di Berlino incrocia questa d’ebano divinità, e se ne porno-innamora. Dea che risponde al nome di Zaawaadi, nome esotico, swahili, e infatti la ragazza è keniana. Non è vergine di porno ma quasi, ha 31 anni ma è agli inizi, ha girato un paio di scene, e un porno-casting con Pierre Woodman.

Tiffany Tatum via social gira foto di Zaawaadi a Rocco che immediatamente la prenota per uno shooting a Budapest. Rocco si ritrova davanti una donna che nella vita fa l’infermiera, è sposata, ed è una sua grande fan dato che con suo marito è solita trastullarsi coi porno siffrediani. Porno usati come immaginario, lubrico divertimento, porno come propizio strumento per sapere, capire, uscire da una educazione se non repressiva digiuna, di sesso, e claustrofobica.

Zaawaadi proviene da una realtà molto conservatrice, e da una famiglia all'antica e cattolica praticante, dove l’argomento sesso è tabù. Consumare porno, da sola, o con il marito, è mezzo di riscatto, mezzo per imparare, aprirsi, mentalmente, almeno basicamente chiedendosi cosa ti può del sesso stuzzicare, e cosa no. Pronto a lanciare "Rocco Siffredi Films", la sua nuova etichetta porno, Rocco intrattiene con Zaawaadi una fitta corrispondenza via mail, in cui chiede alla ragazza di svelargli le sue più proibite, perverse fantasie.

Zaawaadi si lancia in azzardati, caustici paragoni con il sesso al cinema simulato nelle varie sfumature di grigio-rosso-nero, e Rocco cambia idea: non su di lei, sul suo corpo, sulle sue potenzialità, ma su cosa – e con chi – farla debuttare.

Il risultato è "My Name is Zaawaadi", da poco uscito, porno che documenta, ma proprio come un documentario, e come un porno, il viaggio di Zaawaadi dalla sua terra natale in una Europa che può offrirle opportunità insperate, ma di più il suo viaggio come donna che vuole essere un oggetto sottomesso, agli appetiti di un’altra donna, di altre donne, che ne seviziano, il sesso, di lingue e dita, di peni, monte che prima solo sognavi, ti bagnavi, con uomini a due, a tre che ti afferrano, ti bendano, inchiodano alle loro voglie, tu che sei una novizia del porno dal porno sommersa, in doppie fellatio, e ogni tuo buco è riempito, di sperma scambiato… sai gestirlo, gestirti, sai come fare?

Non lo sai, lo fai, su quel set dove non può l’esperienza può il tuo istinto, di donna, afferralo, fino a che non fermano te, a guinzaglio, al collo, è la tua sottomissione, quella che agognavi, quella che hai scritto a Rocco. Non ti basta, non immaginavi di poter resistere ma attenta all’ultimo quadro, c’è un’orgia, la tua, il tuo corpo al centro, siete in sei, tre uomini e tre donne, l’orgia è il tuo regalo, Zaawaadi tu sei il nostro, di regalo, una donna il cui futuro porno è tracciato, non si fermerà, come non ferma la sua lingua Tiffany Tatum, sulla tua testa nuda, leccate che mandano in tilt fan sempre alla caccia di nuove star che non siano meteore.

In "My Name is Zaawaadi" trovi anche Malena, nel foursome latteo e nell’orgia finale, e Martina Smeraldi, nel lesbian con Zaawaadi e Tiffany Tatum, e nel suo trio interrazziale e doppia, ingorda, anale.

