PERSI PER STRADA - I POLITICI CHE HANNO VERGATO COMMOVENTI POST SULLA MORTE DEL FONDATORE DI EMERGENCY HANNO DISERTATO LA CAMERA ARDENTE ALLESTITA A MILANO – IL SINDACO BEPPE SALA: “MI AUGURO CHE L’ASSENZA SIA SOLO DOVUTA AL MOMENTO DI VACANZA, SPERIAMO CHE SI POSSA LAVORARE NELLA SUA MEMORIA…”

Dal “Corriere della Sera”

Altre 3.500 persone hanno reso omaggio ieri a Gino Strada, sfilando nella camera ardente allestita a Casa Emergency in via Santa Croce a Milano. Tra loro anche l'architetto Renzo Piano, che per Emergency ha progettato l'ospedale di Entebbe, in Uganda.

«Un giorno mi disse: voglio un ospedale scandalosamente bello. In quell'avverbio e in quell'aggettivo c'è tutto: lo scandalo dei benpensanti che pensano che un ospedale per il terzo mondo non possa avere un'eccellenza medica assoluta - ha raccontato l'archistar -. Gino mi ha insegnato a metterci l'anima negli ospedali, che sono luoghi di eccellenza medica, ma anche umana».

Il sindaco di Milano Beppe Sala ieri ha visitato per la seconda volta la camera ardente. «Sono felice di quanta gente è venuta in questi giorni e verrà anche domani (oggi, ndr ). Non avevo dubbi, però è una conferma straordinaria di come lui era amato e di come Milano e i milanesi si affezionano a quelli che fanno le cose», ha detto il primo cittadino.

E sull'assenza dei politici di caratura nazionale ha aggiunto: «Sarebbe stato certamente importante anche che tanti politici fossero venuti in questi giorni, mi auguro che l'assenza sia solo dovuta al momento di vacanza, speriamo che si possa lavorare nella sua memoria. Bisogna andare avanti, quindi spero che questo insegnamento che lui ha lasciato guidi le azioni della politica».

