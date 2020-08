LE PERSONE NON INDOSSANO LE MASCHERINE? SPARATEGLIELE ADDOSSO! – LA GENIALE IDEA DELLO YOUTUBER ALLEN PAN, CHE SI È INVENTATO UNA PISTOLA SPARA-MASCHERINE! – ALLEN HA SPERIMENTATO IL SUO GIOCATTOLINO IN UNA SPIAGGIA CALIFORNIANA, PUBBLICANDO IL RISULTATO SUI SOCIAL: “PROBLEMI AMERICANI RICHIEDONO SOLUZIONI AMERICANE” – VIDEO

“L’america ha un problema con le mascherine. E io l’ho risolto così”. Il giovane Allen Pan ha creato un’invenzione che lancia dispositivi di protezione personale: una sorta di pistola che spara mascherine contro l’emergenza covid, che ha poi portato ad Huntington Beach, “una delle città più contrarie alle mascherine nella California meridionale”, spiega lo youtuber.

Per mostrarne il funzionamento, Allen Pan ha pubblicato alcuni video su Twitter e Youtube dei test effettuati: una risposta un po’ ironica a tutti coloro che si ostinano a non portarne una (una tendenza molto diffusa in diversi paesi oltre agli Stati Uniti). Come sottolinea in un post su twitter, “problemi americani richiedono soluzioni americane”. Il filmato mostra il dispositivo in azione.

