PERVESTITE DA OSCAR – LA PARATA DI STAR HA REGALATO POCHI BRIVIDI: PROMOSSE PER MANCANZA DI AVVERSARIE NICOLE KIDMAN E JESSICA CHASTAIN. ZENDAYA SFODERA GLI ADDOMINALI CON UNA MICRO CAMICIA, KIRSTEN STEWART TIRA FUORI LE COSCE E LASCIA A CASA IL BUON GUSTO – BILLIE EILISH INFAGOTTATA IN UNA FUNEREA NUVOLA DI RUCHES E BALZE A MORTIFICARLE IL CORPO - CHLOE E HALLE BAILEY CON UNA PEZZA DAVANTI E UN’ALTRA DIETRO - JADA PINKETT-SMITH SOMMERSA IN UN VORTICE DI SPINACI CON TANTO DI SANDALO ENORME DAL QUALE ESCE LO ZAMPONE (WILL, NOI PORGIAMO PURE L’ALTRA GUANCIA) - VIDEO

Federico Rocca e Alice Abbiadati per www.vanityfair.it

Quello che si è consumato sul tappeto rosso del Dolby Theatre di Hollywood, dove è andata in scena la 94esima edizione di consegna degli Academy Awards - gli Oscar, insomma - non può che essere raccontato come uno scontro glamour tra (quella che ormai è considerata) Old e New Hollywood.

La parata di star che hanno sfilato sul red carpet di questa edizione del premio cinematografico più prestigioso del mondo intero - che per inciso sembra essere tornato agli antichi splendori dopo anni difficili causa pandemia (e non solo) - ha reso evidente una spaccatura macroscopica tra il modo di intendere un momento di esposizione mediatica clamoroso come questo tra le star ormai consumate che da decenni primeggiano nell'industria cinematografica e quelle che mega dive lo sono diventate solo in anni più recenti.

Insomma, da una parte i classici abiti da sogno, che salvo varianti più o meno eccitanti sono gli stessi da sempre: Nicole Kidman in raso azzurro Armani Privé, la trionfatrice (in tutti i sensi) Jessica Chastain divinamente degradé in lilla (da brava rossa, sa quali colori la valorizzino) griffato Gucci, Kirsten Dunst in immancabile bustier rosso tutto sfarfallante di ruches, un vintage Lacroix azzeccatissmo, Penelope Cruz in nero Chanel, tanto chic ma anche un filo anonimo, che lo vedi e quasi ti sembra di averlo già dimenticato…

Dall'altra, invece, il nuovo plotone di giovani star che colgono l'occasione al volo per stupire, anche e soprattutto con i loro outfit che lanciano messaggi fashion decisamente più azzardati, forse più personali, indiscutibilmente più consapevoli.

Fanno discutere, in questo senso, la semplice micro camicia couture indossata da Zendaya, quasi a contrastare e a voler chiedere perdono dell'opulenza della maxi gonna scintillante, ma soprattutto la scelta della nominata Kirsten Stewart di entrare nella storia degli Oscar grazie a micro shorts neri e camicia bianca sbottonata fino all'ombelico, ma anche quella dell'omologo glamour al maschile, Timothée Chalamet, che la camicia sotto al completo Louis Vuitton dimentica proprio di metterla, osando il fino a ieri inosabile petto nudo.

Ma non è l'unico astro più che nascente nato di Hollywood ad avere sconvolto ieri sera i canoni di stile più stabilizzati: il collega Kodi Smith-McPhee sceglie un completo azzurro baby, Sebastian Yatra anche lo preferisce baby, ma nel suo caso rosa, mentre Rickey Thompson non si è accontentato di esibire gli addominali, ma ha voluto pure decorarli con cristalli pendenti.

Sul fronte «outfit che in un modo o nell'altro si son fatti notare» non si possono non citare, almeno, quello monastico di Uma Thurman - accollatissima e abbottonatissima -, quello zippato di Cynthia Erivo (una cerniera, davvero?!), quello di Jada Pinkett-Smith, un vortice di ruches color spinaci dal quale è difficile uscire incolumi, il bis di scollature gemelline di Ariana DeBose e Tracee Ellis Ross e la semplicità assoluta di una vecchia (ci perdoni, è un modo di dire) volpe come Jamie Lee Curtis.

Se poi ci volete proprio chiedere i nostri preferiti - volete, vero? - allora tre nomi ci tocca snocciolarveli: Zoë Kravitz in Saint Laurent, ormai icona di stile assoluto e globale, Lupita Nyong'o in Prada, che ci ricorda che vividdio un po' d'oro non ha mai fatto male a nessuno, e Maggie Gyllenhaal in Schiaparelli: la prova provata che essere chic ma anche originali è non solo possibile, ma anche bellissimo.

