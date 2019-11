LE PERVESTITE - LE SCARPE GRANDI DI MEGHAN MARKLE E LA TENDA A FIORI DI KIM KARDASHIAN: LE DONNE HANNO DECRETATO QUALI SONO STATI GLI OUTFIT PEGGIORI DELLE STAR NELL’ULTIMO DECENNIO – DALL’INDIMENTICABILE ABITO DI LADY GAGA CHE NEL 2010 HA DECISO DI SFILARE TRAVESTITA DA BISTECCA ALLA MISE ESAGERATA DI MILEY CYRUS AGLI MTV MUSIC AWARDS DEL 2015 – E LA GUERRA TRA MEGHAN E KATE SI SPOSTA ANCHE NELL’ARMADIO…

DAGONEWS

gemma collins

Le scarpe grandi di Meghan Markle e l'abito del Met Gala di Kim Kardashian sono stati votati tra i peggiori passi falsi della moda del decennio: Love The Sales ha intervistato otto milioni di donne britanniche per scoprire chi ha influenzato le loro scelte di moda negli ultimi 10 anni.

lady gaga

Un quarto delle donne ha votato il vestito di Gemma Collins, arancione e con delle spalline sagerate, come il peggiore. Non se la passa melio Lady Gaga e il suo vestito di carne del 2010. Al terzo posto c’è Miley Cyrus e il suo outfit scelto per gli MTV Video Music Awards 2015, dove ha sfoggiato un ensemble Versace su misura.

Non passa indenne anche la Duchessa del Sussex che si posiziona al numero cinque per il numero di scarpa sbagliato durante l’annuncio di fidanzamento nel 2017. E se la guerra tra cognate è uno degli argomenti che appassiona di più gli inglesi, non poteva non esserci un battaglia anche sugli outfit: Kate Middleton è stata incoronata come la seconda icona della moda più amata dietro Holly Willoughby. D’altra parte la corona è solo per una testa.

kim kardashian miley cyrus harry e meghan william e kate holly willoughby

lady gaga hello kitty LADY GAGA CON IL VESTITO DI CARNE LADY GAGA 1 lady gaga a perugia stefani joanne angelina germanotta lady gaga lady gaga londra9 lady gaga a londra5 lady gaga con grembiule lady gaga 13 lady gaga 4 lady gaga 6 lady gaga